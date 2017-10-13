В Геленджике построят еще один офис врача общей практики

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Медицинская помощь станет ближе для жителей микрорайона Тонкий мыс. Учреждение здравоохранения будет открыто по улице Десантной.

Строительство этого социального объекта и ряда других на рабочей встрече обсудили глава Геленджика Виктор Хрестин со своим заместителем Александром Рытовым.

- С организацией, выигравшей аукцион на строительство офиса врача общей практики, уже подписан контракт, и в ближайшее время на улице Десантной начнутся строительные работы, - рассказал Александр Рытов.

Также Виктора Хрестина интересовал вопрос ввода в эксплуатацию детского сада в селе Михайловский Перевал. По словам Александра Рытова, на сегодняшний день все строительные работы выполнены, департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края проводит последние проверки.

- Объект переходил от одного подрядчика к другому, из-за чего были существенно сдвинуты сроки завершения работ. Мы планируем, что к концу года объект будет сдан, и уже совсем скоро мальчишки и девчонки села Михайловский Перевал пойдут в новый детский сад, - отметил заместитель главы.

Кроме того, в ходе встречи были затронуты вопросы дальнейшей газификации населенных пунктов Большого Геленджика. В этом году газ был подведен к участкам, выделенных для многодетных семей в селе Тешебс, а до конца года «голубое топливо» придет в дома жителей села Текос.

Также, по словам Александра Рытова, на сегодняшний день подготовлена вся необходимая документация для строительства газопроводов в селах Береговое, Криница и хуторе Бетта, однако для выполнения работ требуется более 115 миллионов рублей.

- Теперь необходимо приложить все усилия, чтобы войти в краевые программы, получать финансирование и постепенно газифицировать эти населенные пункты, - сказал Виктор Хрестин.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик