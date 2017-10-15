Фамилия мужа оказывает сильнейшее влияние на жизнь женщины

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Многие женщины задаются вопросом, стоит ли менять свою фамилию на фамилию мужа. Большинство невест решаются на этот шаг, совершенно не задумываясь о том, какое влияние он окажет на их жизнь.

Эксперты по нумерологии утверждают, что фамилия — это своеобразный идентификационный код человека, который пришёл к нему через поколения и несёт в себе энергетику его предков. Иногда смена фамилии идёт на пользу, в других же случаях может навлечь неприятности и неудачу. Старая фамилия в любом случае будет оказывать влияние на человека, а новая попытается воздействовать на старую, или усложняя, или облегчая своему “хозяину” жизнь.

Прежде чем принять решение о смене фамилии — независимо от причины, — советуем вам вычислить её числовой код.

Как определить числовой код фамилии

Выяснить, какое влияние оказывает на вашу жизнь фамилия, совсем не сложно. Каждой букве алфавита присвоен свой номер. Нужно просуммировать все числа букв, из которых состоит ваша фамилия, и сложить их части. Если у вас получилось 11, 22 или 33 — их дальше не нужно складывать, они имеют своё значение. Давайте рассмотрим на примере. Допустим, у вас фамилия Иванова. Находим число для каждой буквы: И=1, В=3, А=1, Н=6, О=7, В=3, А=1. Теперь вычисляем их сумму: 1+3+1+6+7+3+1=22. А сейчас давайте узнаем, что это число означает.

Расшифровка

1. Вы свободолюбивый и целеустремлённый человек. У вас непробиваемый характер и сила воли. Вы отличаетесь талантом находить выход из любых ситуаций и не боитесь ответственности.

2. Вы очень ранимы, спокойны и стараетесь всячески избегать любых конфликтов. Вы отлично работаете в команде и без труда находите компромиссы и решения в спорных ситуациях.

3. Творческий склад ума и прекрасное чувство юмора — ваши визитные карточки. Вы открыты и дружелюбны, за что вас и любят окружающие.

4. Вы — настоящий трудоголик. Вы крайне выносливы, собраны и принимаете решения только после того, как взвесите все “за” и против”.

5. Вы очень свободолюбивы и терпеть не можете, когда вас загоняют в какие-либо рамки. Кроме того, вы быстро адаптируетесь к переменам в своей жизни и соглашаетесь на любые авантюры.

6. Прагматизм и приземлённость — ваши главные черты характера. Для вас важно во всём найти равновесие и баланс.

7. Вы легко усваиваете новые знания и всегда открыты для всего нового. В то же время вы можете быть чересчур дотошным и уделять слишком много внимания незначительным мелочам. Вы — хороший лидер, которого прельщают богатство и власть.

8. Вы умеете распоряжаться своими финансами и приумножать их. Вероятнее всего, вы добьётесь немалых высот в бизнесе.

9. По своей натуре вы мечтатель. Вы очень учтивы и всегда относитесь к другим людям с пониманием, однако принятие важных решений даётся вам с трудом.

11. Вы обладаете развитыми лидерскими качествами, способны вести людей за собой и вдохновлять их на новые достижения. Кроме того, вы находитесь в постоянном поиске новых целей и стремлений.

22. Вы отличаетесь прекрасными организаторскими способностями и не боитесь взять под свой контроль любое дело. Вы терпеливы и расчётливы по своей натуре, но для вас важно помогать другим людям. 33. Из таких людей, как вы, получаются превосходные педагоги и наставники. Вы очень целеустремлённый и ответственный человек, однако открытости и доброжелательности вам также не занимать. А в вашем случае характеристика кода фамилии совпала с действительностью? Какая фамилия лучше описывает вас — ваша собственная или фамилия мужа? Ждём ваши ответы в комментариях!

Источник: https://fabiosa.com/ru/rsas-auog-familiya-muzha/?utm_source=mailfire&utm_medium=webpush