Минздрав хочет ввести экологический сбор на сигареты

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Минздрав внес в правительство новую концепцию по сокращению курения табака, рассчитанную до 2022 года. Среди прочего власти хотят увеличить налог на обычные и электронные сигареты, а также ввести экологический сбор.

О проекте новой антитабачной концепции министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила в среду на форуме Всемирной организации здравоохранения по борьбе с неинфекционными заболеваниями.

Глава ведомства подчеркнула, что концепция включает в себя меры, направленные на ограничение, в том числе, "средств электронной доставки никотина", передает ТАСС.

Так, проект антитабачной концепции на 2017-2022 годы предполагает увеличение ставок акцизов до уровня европейских стран, что позволит дополнительно привлечь в бюджет до 800 млрд рублей и спасет от преждевременной смерти до 2 млн граждан, пишет газета "Известия".

Кроме того, власти намерены ввести экологический сбор для курильщиков, а также запретить все виды безналоговых и беспошлинных продаж табачных изделий. Также документ предполагает запрет на использование в кафе и ресторанах вейпов, электронных сигарет и кальянов.

Концепция нацелена на снижение к 2025 году распространенности потребления табака среди населения с 33% до 25%.

Источник: http://www.mk.ru/economics/2017/10/19/minzdrav-khochet-vvesti-ekologicheskiy-sbor-na-sigarety.html