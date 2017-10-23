Первый в мире препарат от целиакии успешно прошел доклинические испытания

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Ученые 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова завершили стадию доклинических испытаний первого в мире препарата от целиакии — непереносимости белка глютена. В его основе лежит фермент пшеницы тритикаин-альфа. Это вещество способно расщеплять глютеновые белки на короткие пептиды, которые усваиваются кишечником, не нанося вреда организму. Сейчас целиакия лечится исключительно с помощью безглютеновой диеты, что очень неудобно и дорого для пациентов.

Препарат от непереносимости глютена прошел доклинические испытания и доказал свою эффективность на крысах. Лекарство также было исследовано на предмет токсичности — подтверждена его безопасность.

Как сообщил «Известиям» директор института фармации и трансляционной медицины МГМУ имени Сеченова Вадим Тарасов, сейчас завершается работа над регистрационным досье для подачи в Минздрав и получения разрешения на клинические исследования.

— В случае успешного прохождения клинических исследований граждане России впервые в мире получат препарат для лечения целиакии, а наши специалисты и студенты — неоценимый опыт по созданию новых препаратов, — отметил Вадим Тарасов.

Новый препарат создан группой исследователей из Института молекулярной медицины 1-го МГМУ. Как рассказал «Известиям» один из разработчиков Андрей Замятнин (директор института молекулярной медицины - прим. пресс-службы), подобного лекарства нет нигде в мире, несмотря на то, что похожие исследования проходили в США.

— Наши коллеги из Америки умудрились охарактеризовать фермент из ячменя, способный расщеплять токсичные пептиды глютена. У нас хлеб в основном из пшеницы, поэтому мы решили далеко не ходить и поискать белок, который расщепляет глютен пшеницы. Мы нашли такой белок, показали, что он умеет расщеплять глютен и активирует иммунную систему. Дальше решили сделать на его основе препарат, который может быть использован для снижения рецидивов заболевания, — пояснил он.

Сейчас целиакия лечится исключительно с помощью безглютеновой диеты. Как отмечает разработчик лекарства, это очень сложно и дорого, так как безглютеновые продукты стоят дороже обычных.

Препарат выпустят в виде капсул, покрытых оболочкой. Пациентам нужно будет принимать их во время еды. Испытать действие лекарства на себе первые добровольцы смогут через год, когда будут собраны все необходимые для клинических испытаний документы. А на рынке лекарство появится не раньше, чем через три года.

Ректор университета имени Сеченова Петр Глыбочко рассказал «Известиям», что клинические испытания — долгий и непростой процесс, требующий значительных финансовых и кадровых ресурсов.

— Препарат для лечения целиакии — наш первый препарат, в который поверил частный инвестор, — отметил он.

Как рассказала «Известиям» доктор химических наук, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Галина Руденская, препарат будет очень востребован, так как в России хлеб и другие мучные изделия — основа продуктовой корзины.

— Хорошо, что это отечественный препарат, значит, мы не будем зависеть от санкций и импорта, а будем производить его самостоятельно, — отметила Галина Руденская.

Несмотря на то что непереносимость глютена довольно редкое заболевание, на рынке сейчас много безглютеновых продуктов. Как пояснил врач-диетолог Алексей Ковальков, покупать их стоит только людям с истинной непереносимостью этого белка.

— 20 лет назад никто и не слышал про глютен, а сейчас сделали его врагом номер один. У нас очень внушаемые люди, они готовы платить за такие продукты втридорога, когда они им совершенно не нужны. Если у кого-то есть сомнения, надо пойти и сдать анализ на переносимость глютена. Если никаких проблем нет, можно питаться обычными продуктами, — отметил диетолог.

В Минздраве РФ «Известиям» сообщили, что отдельной статистики по непереносимости глютена не ведется, так как это достаточно редкая болезнь.

Целиакия — наследственное заболевание, которое встречается примерно у 1% населения Земли. Оно сопровождается хроническим воспалением слизистой тонкого кишечника, которое приводит к нарушению всасываемости и диарее.

Источник: Минздрав РФ