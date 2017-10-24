Правительство утвердило  перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2018 год

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Распоряжение от 23 октября 2017 года №2323-р. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2018 год дополнен 60 лекарственными препаратами и 8 новыми лекарственными формами для уже включённых в этот перечень лекарственных препаратов, перечень лекарственных препаратов для обеспечения отдельных категорий граждан дополнен 25 лекарственными препаратами, 2 новыми лекарственными формами, перечень дорогостоящих лекарственных препаратов дополнен 3 лекарственными препаратами.

Перечень ЖНВЛП дополнен 60 лекарственными препаратами и 8 новыми лекарственными формами для уже включённых в этот перечень лекарственных препаратов.

Перечень лекарственных препаратов для обеспечения отдельных категорий граждан дополнен 25 лекарственными препаратами, 2 новыми лекарственными формами для уже включённых в этот перечень лекарственных препаратов.

Перечень дорогостоящих лекарственных препаратов дополнен 3 лекарственными препаратами (нонаког альфа – для лечения больных гемофилией, терифлуномид – для лечения больных рассеянным склерозом, элиглустат – для лечения лиц, страдающих болезнью Гоше I типа).

В минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, дополнительно включено 3 лекарственных препарата.

Принятые решения направлены на реализацию федеральных законов от 12 апреля 2010 года №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части обеспечения российских граждан лекарственными препаратами, включёнными в перечень ЖНВЛП, и государственного регулирования цен на эти лекарственные препараты.