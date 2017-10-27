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Минеральная вода «Сенежская» Sport идеально подойдет людям, которые предпочитают активный отдых. Уникальная по составу вода активизирует метаболизм, стимулирует работу сердца и сосудов, повышает работоспособность.

Емкость (500 мл), оснащенная удобным поильничком, отлично помещается в карманах рюкзаков и держателях, установленных на велосипедах и иной спортивной технике.

Еще одно преимущество «Сенежской Sport» — доступная цена, которая и объясняет популярность продукта у потребителей.

Почему «Сенежская» Sport так популярна:

· Исключительно чистая вода добывается с глубины 230 м. Возраст источника — 145 000 000 лет.

· Производство отлажено до мелочей. Компания соблюдает государственные стандарты и отвечает за качество продукции. Характеристики продукции соответствуют требованиям СанПиН и ЕСТ. Имеются необходимые лицензии и сертификаты.

· Выпущенная компанией ООО«ФКПЧФ БОБИМЭКС тм» вода абсолютно безопасна для здоровья человека. Минеральная вода разливается без изменения ее химических и физических свойств и содержит сбалансированный состав минералов и элементов, необходимых для человека. Микробиологические показатели в норме. Содержание нитратов и нитритов намного ниже минимальных показателей.

Польза минеральной воды «Сенежская Sport»?

Полезные свойства «Сенежской» минеральной воды обуславливает ее уникальный состав. В него входят вещества, укрепляющие иммунитет и оказывающие положительное влияние на здоровье человека.

«Сенежские» минеральные воды имеют большое количество полезных свойств:

· Фтор. Укрепляет зубы и костную ткань. Очень полезен беременным женщинам.

· Магний. Укрепляет сердце и сосуды, регулирует холестериновый обмен и предупреждает появление тромбов.

· Кальций. Улучшает свертываемость крови, стабилизирует осмотическое давление и помогает в выведении из организма избытков жидкостей.

· Калий. Регулирует обмен белков и углеводов, улучшает функционирование нервной системы, расширяет сосуды и повышает выносливость организма.

· Натрий. Благодаря этому макроэлементу, стабилизируется артериальное давление, ускоряется передача импульсов от нервных окончаний, а также выводятся излишки воды.

· Бикарбонат. Нужен для улучшения работы пищеварительной системы, регулировки баланса кислот и щелочей, а также удаления из организма тяжелых солей металлов.

Общая минерализация воды, добытой из источника — 0,3–0,7 г/л.

Условия хранения

Беречь от воздействия прямого солнечного света. Идеальный температурный режим хранения воды — от +5 до +30 °C. Открытую бутылку рекомендуется хранить не более 5 суток при температуре от +40С до +25 0 С. Срок годности — 24 месяца с даты производства.