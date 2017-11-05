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Тыквенный разгуляй продолжается!!! 

Макаронная запеканка с тыквенным соусом.

250 граммов мелких рожков отварить до полуготовности (как вода закипит, выключить нагрев и оставить рожки в горячей воде)

В это время готовим соус - 250 граммов тыквы натереть на тёрке, добавить к ней 1 репчатую луковицу и 1 морковку и все это пассеровать на небольшом количестве масла. Затем тыквенную смесь залить 1/2 стакана 10% сливок и пробить блендером. 

Форму для запекания смазать маслом. Рожки слить и перемешать с приготовленным соусом. Все переложить в форму и посыпать тёртым сыром. Запекать 20 минут на 150 градусах. 

Вкуснятина!
Приятного аппетита!
Ярких вам выходных!!!

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Категория: Новости / Здоровье

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