Тыквенный разгуляй продолжается!!! 

/Здоровье/

Макаронная запеканка с тыквенным соусом.

250 граммов мелких рожков отварить до полуготовности (как вода закипит, выключить нагрев и оставить рожки в горячей воде)

В это время готовим соус - 250 граммов тыквы натереть на тёрке, добавить к ней 1 репчатую луковицу и 1 морковку и все это пассеровать на небольшом количестве масла. Затем тыквенную смесь залить 1/2 стакана 10% сливок и пробить блендером.



Форму для запекания смазать маслом. Рожки слить и перемешать с приготовленным соусом. Все переложить в форму и посыпать тёртым сыром. Запекать 20 минут на 150 градусах.



Вкуснятина!

Приятного аппетита!

Ярких вам выходных!!!