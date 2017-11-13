В медучреждениях Карелии завершился первый проекта "Бережливая поликлиника"

/Здоровье/

В двух поликлиниках Петрозаводска - взрослой №4 и детской №2 - завершился первый этап проекта "Бережливая поликлиника". В учреждениях подвели первые итоги программы, сообщает ИА Regnum.

Как отметила главный врач городской поликлиники №4 Ольга Билко, общение со специалистами которого позволило выявить в российских поликлиниках общие проблемы. Она уточнила, что в обоих пилотных учреждениях появились call-центры с электронной АТС, IP-телефонией. В таких центрах происходит отслеживание "горячих" часов обращений, время, которое абонент потратил на ожидание ответа, время разговора с пациентом.

В регистратуре поликлиники №4 появилась электронная система регуляции очередей - посетители теперь берут талончики. В детской поликлинике №2 выделен внутренний телефон для справок, закуплен терминал для самостоятельной записи к специалистам, создан блок неотложной помощи с отдельным входом, в холле регистратуры установлено электронное табло с расписанием, усовершенствована навигация по зданию, изменен режим работы специалистов.

"К 1 сентября выполнены все основные направления проекта, кроме одного: проект "Бережливая поликлиника" подразумевает обязательную реконструкцию входной зоны и регистратуры. Она подразумевает повышение информированности населения, создание более комфортных условий для населения и отдельно для маломобильных граждан. Этот капитальный ремонт у нас задерживался, поэтому полностью открываем проект сегодня", - отметила Билко.

Специалисты регистратуры прошли обучение, на котором узнали основы бесконфликтного общения с пациентами.

Все работы по проекту обошлись поликлинике №4 примерно в 20 млн рублей: 8,5 млн выделил территориальный фонд ОМС, еще 2,6 млн рублей пожертвовали благотворители. Остальные деньги предоставлены из фонда обязательного медицинского страхования.

"Мы сами очень довольны работой, той красотой, которая появилась в регистратуре. Но это только начало, работа будет продолжаться дальше. Это не обязательно будут какие-то грандиозные ремонты. Например, мы уже видим проблему очередей к узким специалистам хирургического профиля, скажем, к травматологу. Это порой вызвано тем, что приходит больной с травмой - и врачу приходится отвлекаться на него, накладывать лангету, остальные вынуждены ждать. Сейчас мы хотим посмотреть, как можно решить эту проблему, за счет каких наших возможностей, как можно развести людские потоки и так далее. И люди довольны. Довольны тем, что система электронной регуляции очереди поставлена - и в регистратуре, и в процедурном; тем, что не надо теперь возить анализы на седьмой этаж на лифте и долго ждать; тем, что диспансеризация проходит быстрее", - добавила главврач.

Проект "Бережливая поликлиника" запущен в ноябре 2016 года в Севастополе, Ярославской и Калининградской областях. На данный момент к проекту присоединилось 99 медицинских учреждений в 37 регионах страны.

"Бережливая поликлиника" - совместный проект Министерства здравоохранения РФ и государственной корпорации "Росатом". После перехода экс-главы компании Сергея Кириенко в администрацию президента он предложил Минздраву помочь "изменить парадигму отношений между пациентами и врачами".

Проект призван убрать ненужное хождение по кабинетам, оптимизировать работу регистратуры, врачей и лаборатории. По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, проект повысит удовлетворенность пациентов на 10-15% без "значимых финансовых ресурсов" за счет нормализации логистики и организационных процессов. "Очереди ушли, сократилось время ожидания пациентов у двери врача до 12 раз", - рассказала министр, комментируя опыт одной из ярославских поликлиник.

Источник: https://ruposters.ru/news/13-11-2017/pervii-proekta-berezhlivaya-poliklinika