Как появляется лишний вес?

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Разработанная в 70-е годы прошлого века липидная гипотеза утверждала, что именно пищевые жиры приводят к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний. Следуя рекомендациям диетологов, мы стали питаться обезжиренными продуктами.

Но к угрозе возникновения инфарктов и инсультов присоединилась общемировая проблема избыточного веса, который сокращает жизнь человека в среднем на 15 лет. Учёные всего мира изучают пищевые жиры и жиры нашего тела. Результаты их исследований позволяют нам предпринимать меры профилактики ожирения и самим бороться с лишним весом.

Известно, что жиры необходимы нашему организму. Они входят в состав клеточных мембран и нейронов мозга, позволяют вырабатывать гормоны и усваивать некоторые витамины, дают организму треть всей вырабатываемой энергии, защищают от чужеродных микроорганизмов и механических повреждений, позволяют поддерживать оптимальную температуру тела и откладываются про запас на случай отсутствия питания.

Человек употребляет в пищу жиры животных и растений. В сутки при средней нагрузке взрослому человеку необходимо не более 100 граммов жира. Причём 70% из этого количества должны быть ненасыщенными, которые содержатся в основном в продуктах растительного происхождения.

При переваривании жиры в кишечнике сначала превращаются в эмульсию под действием желчи. Затем расщепляются ферментами липазами и всасываются в стенку кишечника, в которой и синтезируется специфический человеческий жир. Далее с помощью специальных белков транспортируются по кровеносной и лимфатической системам к разным органам и тканям. А затем жир расходуется в процессе функционирования организма или накапливается в виде запасов в клетках адипоцитах.



В среднем возрасте у любого из нас происходит естественное снижение выработки гормона роста, и потребляемые калории начинают откладываться в организме в виде жировых запасов. Даже при неизменном весе доля жира увеличивается на 1% в год. Причём меняется и место накопления жира. Если в молодости жир был подкожным и делал кожу плотной и гладкой, то теперь он переходит в область живота и становится «висцеральным», т. е. брюшным.

Подкожный жир защищает тело от травм и холода, активирует иммунную систему, производит гормон адипонектин, предотвращающий некоторые виды рака, и гормон лептин, регулирующий аппетит, но именно этот жир теряется с возрастом.

Накапливаемый брюшной жир может распределяться в тканях организма, нарушая нормальное функционирование различных органов. А также производит вещества, запускающие процесс хронического воспаления, и приводит к возникновению множества неприятностей типа сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, артроза и рака.

Тот жир, что откладывается на ягодицах и на талии, имеет белый цвет и выполняет функцию запасающую. Жир, располагающийся в верхней части грудной клетки, плеч и шеи, выглядит иначе. Это жир бурого цвета. Он необходим для терморегуляции и активно сжигается организмом.

Раньше учёные были уверены, что только младенцы и дети младшего возраста имеют накопления этого вида. В 2009 году с помощью метода МРТ бурый жир был обнаружен и у взрослых людей. Исследователи из Швейцарии выяснили, что клетки двух видов жира могут превращаться друг в друга. При понижении температуры тела клетки белого жира превращаются в клетки бурого жира.

Таким образом, человек может самостоятельно с помощью закаливающих процедур запустить в своём теле процесс превращения жиров и возвращения стройности.



В 2012 году учёные из Гарварда обнаружили, что работающие мышцы секретируют гормон ирисин, который заставляет белый жир-символ ожирения работать в режиме бурого жира, сжигающего липиды.

То есть физическая нагрузка является основным средством профилактики ожирения.

Если вы не хотите тратить время на спорт и физкультуру, увеличивайте свою социальную активность, потому что именно она, по данным университета Огайо, помогает не только сбросить лишний вес, но и препятствует набору веса — даже при неправильном питании.

Канадские учёные, исследуя пробиотики и их влияние на здоровье человека, пришли к интересному выводу. Оказывается, помешать накоплению лишнего веса может и воздействие на кишечную микрофлору, от состава которой зависит количество усвоенного организмом жира. Полезные бактерии не только помогают усваивать нужные организму вещества, но и тормозят процессы всасывания жиров.

Поэтому простокваша и йогурт, ацидофилин и кефир, квашеная капуста, а также фрукты и овощи, содержащие клетчатку, могут быть нашими лучшими помощниками в борьбе за стройность.

Американские биологи выяснили, что нарушение режима сна и бодрствования провоцирует повышенную тягу к сладкому, жирному, жареному и солёному. У людей, относящихся к группе «жаворонки», количество полезного бурого жира больше, чем у представителей вечернего хронотипа.

Поэтому для сохранения здоровья и стройности необходимо принимать калорийную пищу в первой половине дня, что обеспечит правильное усвоение жиров. А также помнить, что недостаточный или избыточный сон приводят к разбалансировке выделения гормонов грелина и лептина, регулирующих аппетит, т. е. увеличивают вероятность ожирения.

«Тело — багаж, который несешь всю жизнь. Чем он тяжелее, тем короче путешествие»,

— сказал американский учёный Арнольд Глазгоу. Если постоянно помнить об этом, правильно питаться, больше двигаться и высыпаться, то человечество справится с эпидемией ожирения, не дожидаясь появления лекарств «жиро-преобразователей». И набирающее популярность движение «фэттизм», подразумевающее дискриминацию полных людей в транспорте и магазинах, в медицинских учреждениях и даже на рабочем месте, прекратит развиваться!



Автор: Татьяна Герке

Источник: https://subscribe.ru/digest/health/diets/n86257836.html