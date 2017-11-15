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Все муниципальные медицинские организации Новороссийска готовы выписывать электронные больничные листы

С 1 июля 2017 года Фонд социального страхования РФ переходит на электронный листок нетрудоспособности, однако к новшеству оказались не готовы сами работодатели.

Как пояснила заместитель главы города Наталья Майорова, электронный документооборот возможен только при условии, что работодатель зарегистрируется в личном кабинете на сайте ФСС. Для этого необходимо пошагово пройти весь процесс и получить подтверждение регистрации.

Для тех, у кого возникают трудности в регистрации личного кабинета, специалисты Краснодарского регионального отделения ФСС разместили информационно-методические материалы на сайте: www.kubanfss.ru.

Источник: пресс-служба администрации Новороссийска

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Категория: Новости / Здоровье

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