В Армавире мужчину нападавшего на прохожих с ножом отправят на принудительное лечение

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Следственным отделом по городу Армавиру СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, уличенного в совершении запрещенных уголовным законом деяний, предусмотренных ч.3 ст.30, п.«в,и» ч.2 ст.105 (покушение на убийство малолетнего мальчика, совершенное из хулиганских побуждений), ч.3 ст.30, п.«и» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений), п.«а» ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия), ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж), ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти).

По версии следствия, днем 23 декабря 2016 года мужчина беспричинно, действуя из хулиганских побуждений, нанес один удар ножом в спину идущей по улице Лермонтова женщине. Однако довести до конца свой умысел, направленный на лишение жизни, не смог, так как потерпевшей удалось убежать. В этот же день спустя непродолжительное время он подошел на улице к малолетнему мальчику и с этой же целью нанес удар ножом в область грудной клетки ребенка. После этого он повалил потерпевшего на землю и попытался нанести еще один удар, однако мальчик стал оказывать активное сопротивление и звать на помощь и нападавший скрылся. Смерть обоих потерпевших не наступила благодаря своевременно оказанной им медицинской помощи.

18 ноября 2016 года мужчина, проявляя явное неуважение к обществу, из хулиганских побуждений напал на местную жительницу и поднес к ее туловищу похожий на нож предмет, после чего ударил ногой в живот и скрылся. 29 ноября 2016 года он же, находясь в состоянии алкогольного опьянения в подъезде одного из домов по улице Ефремова, аналогичным образом беспричинно нанес один удар в спину местному жителю. Между тем, пострадавший стал звать на помощь и мужчина, боясь быть застигнутым, скрылся, не доведя деяние до конца.

Он же в начале июня 2017 года, находясь на улице Матюхина, открыто похитил женский кошелек у местной жительницы. 10 июня 2017 года в рамках проводимой работы по сообщению о совершении покушения на убийство в отношении несовершеннолетнего сотрудниками полиции был осуществлен выезд по месту жительства мужчины, который применил насилие в отношении одного из прибывших полицейских, ударив его разводным гаечным ключом и причинив ушибленную рану головы, после чего был доставлен в отдел полиции.

По результатам проведенной психолого-психиатрической экспертизы было установлено, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать характер своих действий и руководить ими.

Материалы уголовного дела с постановлением о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера направлены в суд.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю