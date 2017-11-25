Аптечные продажи презервативов растут
По данным DSM Group, за январь-сентябрь 2017 года в аптеках было продано средств барьерной контрацепции на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2016 года, хотя в предыдущие периоды рынок показывал рост в пределах от 9,5% до 32,2%.
«В натуральном выражении прирост объёма продаж на том же уровне 2,9%, что является успехом после провала 2016 года (за первые 9 месяцев 2016 года было приобретено на 12,5% меньше, чем за аналогичный период 2015 года). Таким образом, за 1-3 квартал 2017 года ёмкость сегмента составила 11,8 млн. упаковок презервативов, или 2 735,6 млн. рублей», - отмечает эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.
Среди нелекарственного ассортимента аптек средства барьерной контрацепции занимают около 1,7% в объёме продаж парафармацевтических групп товаров. Технология производства презервативов постоянно совершенствуется, появляются новые производители, изменяется технологии и материалы, поэтому рынок средств барьерной контрацепции довольно разнообразен. В 2017 году в аптеки Российской Федерации поступило 414 наименования презервативов, продаваемые под 43 брендами и производимые 35 компаниями. Из них можно отметить успешных «новичков»: бренды Spring (реализация на 6 млн. руб.), Softex, Gartelle (по 800 тыс. руб.).
67% продаж аптек в натуральном выражении составляют средства барьерной контрацепции, выпускаемые в упаковке «№3». В стоимостном выражении лидирующее место занимает упаковка «№12», которая составляет 49% в структуре выручки аптек в категории средств барьерной контрацепции. Отметим, что в 2017 году выросла популярность упаковки «№1» с 5,6% до 9,1% в натуральном выражении, прирост продаж составил 68%.
За январь-сентябрь 2017 года в аптеках было приобретено 61,2 млн. штук презервативов, что на 3,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого 2016 года. При этом спад объемов продаж в натуральном выражении за 9 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года затронул только упаковки «№2», «№3», «№4».
Средневзвешенная цена одной упаковки презервативов в ценах продажи по итогам 2017 года составила 231 рубль, что соответствует цене 2016 года. При этом один презерватив обходится потребителю в среднем по 44,7 рубля. При рассмотрении цены на конкретные позиции можно отметить, что по 6 брендам из ТОП-10 наблюдается падение цен. В ТОП-10 брендов максимальное снижение цен коснулся бренда «Сенсекс» (один презерватив стал стоить на 9,5% дешевле), максимальный рост цен было отмечено только у бренда «Спарта» (+21,3%) и Masculan (+16,8%). Самый дешевый презерватив из ТОП-10 производится под брендом Viva – 14 руб., самый дорогой выпускается под маркой Play Boy - 76 рублей.
В январе-сентябре 2017 года состав четверки лидеров рынка барьерной контрацепции в стоимостном выражении остался неизменным, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Бесспорным лидером уже долгое время является бренд Contex, который по итогам девяти месяцы 2017 года занял 48,2% рынка, что на 11% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Рейтинг брендов по стоимостным объемам продаж, 9 месяцев 2017 г.
|
Рейтинг 9М 2016
|
Рейтинг 9М 2017
|
Бренд
|
Доля рынка, 9М 2017
|
Прирост, 9М 2017г./ 2016 г., %
|
1
|
1
|
CONTEX
|
48,2%
|
-11,0%
|
2
|
2
|
DUREX
|
25,9%
|
45,2%
|
3
|
3
|
VIZIT
|
10,3%
|
-19,4%
|
4
|
4
|
SICO
|
5,4%
|
-18,4%
|
7
|
5
|
PLAY BOY
|
3,1%
|
141,3%
|
5
|
6
|
VIVA
|
3,0%
|
54,7%
|
10
|
7
|
СПАРТА
|
1,1%
|
980,0%
|
6
|
8
|
СЕНСЕКС
|
0,8%
|
-48,8%
|
12
|
9
|
MASCULAN
|
0,7%
|
868,0%
|
8
|
10
|
CONTROL
|
0,4%
|
-7,9%
Снижение продаж в денежном выражении коснулось также и презервативов марок Vizit (19,4%) и Sico (18,4%). В большей мере это связано с возвращением «утраченных» в 2016 году позиций Durex. В середине июня 2016 года Росздравнадзор запретил продажу на территории Российской Федерации 11 видов продукции Durex из 13, так как они не были зарегистрированы в установленном порядке. Уже на следующий день после распоряжения надзирающих органов государственной власти о запрете продажи барьерной контрацепции, Durex внесла документы на регистрацию своих изделий. Благодаря этому с 22 сентября 2016 года на территории России допущены к обращению 8 торговых наименований Durex. Отметим, что в июле-сентябре продажи Durex вышли на уровень «до запрета» - то есть 1,5 млн. штук презервативов в месяц. Это позволило компании нарастить оборот на 45% к 2016 году и занять уже 26% рынка.
Стоит отметить несколько брендов из ассортимента средств для барьерной контрацепции, предлагаемых аптеками, которые появились недавно, но уже смогли войти в ТОП-10. Бренд PlayBoy занял 5 строчку и оттеснить вниз бренд Viva, несмотря на значительный рост популярности (+54,7%). Бренд «Спарта» - марка презервативов, принадлежащая компании «Стиль фарма», - попал на 7 место, правда доля его пока незначительна и немного превышает 1%.
А вот китайский бренд «Сенсекс», несмотря на попадание в рейтинг, уходит из аптек. Уже в 3 квартале отмечены только единичные продажи.
В рейтинге по количеству проданных презервативов также на первых местах лидеры стоимостных рейтингов. Состав рейтинга соответствует рейтингу по стоимостным объёмам.
Рейтинг брендов по количеству проданных презервативов, 9 месяцев 2017 г.
|
Рейтинг 9М 2016
|
Рейтинг 9М 2017
|
Бренд
|
Доля рынка, 9М 2017
|
Прирост, 9М 2017г./ 2016 г., %
|
Цена за один презерватив, руб.
|
1
|
1
|
CONTEX
|
46,0%
|
-7,3%
|
46,8
|
3
|
2
|
DUREX
|
16,7%
|
50,1%
|
69,3
|
2
|
3
|
VIZIT
|
12,7%
|
-17,2%
|
36,3
|
5
|
4
|
VIVA
|
9,7%
|
40,1%
|
13,7
|
4
|
5
|
SICO
|
5,8%
|
-26,6%
|
41,5
|
6
|
6
|
СЕНСЕКС
|
1,9%
|
-43,4%
|
18,2
|
7
|
7
|
PLAY BOY
|
1,8%
|
142,4%
|
76,0
|
11
|
8
|
СПАРТА
|
1,6%
|
790,1%
|
31,1
|
14
|
9
|
MASCULAN
|
0,7%
|
354,4%
|
44,3
|
8
|
10
|
CONTROL
|
0,5%
|
-26,0%
|
37,6
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Источник: пресс-служба DSM Group