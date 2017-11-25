Аптечные продажи презервативов растут

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По данным DSM Group, за январь-сентябрь 2017 года в аптеках было продано средств барьерной контрацепции на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2016 года, хотя в предыдущие периоды рынок показывал рост в пределах от 9,5% до 32,2%.

«В натуральном выражении прирост объёма продаж на том же уровне 2,9%, что является успехом после провала 2016 года (за первые 9 месяцев 2016 года было приобретено на 12,5% меньше, чем за аналогичный период 2015 года). Таким образом, за 1-3 квартал 2017 года ёмкость сегмента составила 11,8 млн. упаковок презервативов, или 2 735,6 млн. рублей», - отмечает эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

Среди нелекарственного ассортимента аптек средства барьерной контрацепции занимают около 1,7% в объёме продаж парафармацевтических групп товаров. Технология производства презервативов постоянно совершенствуется, появляются новые производители, изменяется технологии и материалы, поэтому рынок средств барьерной контрацепции довольно разнообразен. В 2017 году в аптеки Российской Федерации поступило 414 наименования презервативов, продаваемые под 43 брендами и производимые 35 компаниями. Из них можно отметить успешных «новичков»: бренды Spring (реализация на 6 млн. руб.), Softex, Gartelle (по 800 тыс. руб.).

67% продаж аптек в натуральном выражении составляют средства барьерной контрацепции, выпускаемые в упаковке «№3». В стоимостном выражении лидирующее место занимает упаковка «№12», которая составляет 49% в структуре выручки аптек в категории средств барьерной контрацепции. Отметим, что в 2017 году выросла популярность упаковки «№1» с 5,6% до 9,1% в натуральном выражении, прирост продаж составил 68%.

За январь-сентябрь 2017 года в аптеках было приобретено 61,2 млн. штук презервативов, что на 3,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого 2016 года. При этом спад объемов продаж в натуральном выражении за 9 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года затронул только упаковки «№2», «№3», «№4».

Средневзвешенная цена одной упаковки презервативов в ценах продажи по итогам 2017 года составила 231 рубль, что соответствует цене 2016 года. При этом один презерватив обходится потребителю в среднем по 44,7 рубля. При рассмотрении цены на конкретные позиции можно отметить, что по 6 брендам из ТОП-10 наблюдается падение цен. В ТОП-10 брендов максимальное снижение цен коснулся бренда «Сенсекс» (один презерватив стал стоить на 9,5% дешевле), максимальный рост цен было отмечено только у бренда «Спарта» (+21,3%) и Masculan (+16,8%). Самый дешевый презерватив из ТОП-10 производится под брендом Viva – 14 руб., самый дорогой выпускается под маркой Play Boy - 76 рублей.

В январе-сентябре 2017 года состав четверки лидеров рынка барьерной контрацепции в стоимостном выражении остался неизменным, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Бесспорным лидером уже долгое время является бренд Contex, который по итогам девяти месяцы 2017 года занял 48,2% рынка, что на 11% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Рейтинг брендов по стоимостным объемам продаж, 9 месяцев 2017 г.

Рейтинг 9М 2016 Рейтинг 9М 2017 Бренд Доля рынка, 9М 2017 Прирост, 9М 2017г./ 2016 г., % 1 1 CONTEX 48,2% -11,0% 2 2 DUREX 25,9% 45,2% 3 3 VIZIT 10,3% -19,4% 4 4 SICO 5,4% -18,4% 7 5 PLAY BOY 3,1% 141,3% 5 6 VIVA 3,0% 54,7% 10 7 СПАРТА 1,1% 980,0% 6 8 СЕНСЕКС 0,8% -48,8% 12 9 MASCULAN 0,7% 868,0% 8 10 CONTROL 0,4% -7,9%

Снижение продаж в денежном выражении коснулось также и презервативов марок Vizit (19,4%) и Sico (18,4%). В большей мере это связано с возвращением «утраченных» в 2016 году позиций Durex. В середине июня 2016 года Росздравнадзор запретил продажу на территории Российской Федерации 11 видов продукции Durex из 13, так как они не были зарегистрированы в установленном порядке. Уже на следующий день после распоряжения надзирающих органов государственной власти о запрете продажи барьерной контрацепции, Durex внесла документы на регистрацию своих изделий. Благодаря этому с 22 сентября 2016 года на территории России допущены к обращению 8 торговых наименований Durex. Отметим, что в июле-сентябре продажи Durex вышли на уровень «до запрета» - то есть 1,5 млн. штук презервативов в месяц. Это позволило компании нарастить оборот на 45% к 2016 году и занять уже 26% рынка.

Стоит отметить несколько брендов из ассортимента средств для барьерной контрацепции, предлагаемых аптеками, которые появились недавно, но уже смогли войти в ТОП-10. Бренд PlayBoy занял 5 строчку и оттеснить вниз бренд Viva, несмотря на значительный рост популярности (+54,7%). Бренд «Спарта» - марка презервативов, принадлежащая компании «Стиль фарма», - попал на 7 место, правда доля его пока незначительна и немного превышает 1%.

А вот китайский бренд «Сенсекс», несмотря на попадание в рейтинг, уходит из аптек. Уже в 3 квартале отмечены только единичные продажи.

В рейтинге по количеству проданных презервативов также на первых местах лидеры стоимостных рейтингов. Состав рейтинга соответствует рейтингу по стоимостным объёмам.

Рейтинг брендов по количеству проданных презервативов, 9 месяцев 2017 г.

Рейтинг 9М 2016 Рейтинг 9М 2017 Бренд Доля рынка, 9М 2017 Прирост, 9М 2017г./ 2016 г., % Цена за один презерватив, руб. 1 1 CONTEX 46,0% -7,3% 46,8 3 2 DUREX 16,7% 50,1% 69,3 2 3 VIZIT 12,7% -17,2% 36,3 5 4 VIVA 9,7% 40,1% 13,7 4 5 SICO 5,8% -26,6% 41,5 6 6 СЕНСЕКС 1,9% -43,4% 18,2 7 7 PLAY BOY 1,8% 142,4% 76,0 11 8 СПАРТА 1,6% 790,1% 31,1 14 9 MASCULAN 0,7% 354,4% 44,3 8 10 CONTROL 0,5% -26,0% 37,6

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Источник: пресс-служба DSM Group