Судом ограничен доступ к Интернет-аптеке, осуществляющей продажу незарегистрированных на территории России лекарств

/Здоровье/

Прокуратурой Павловского района в ходе мониторинга сети «Интернет» выявлен интернет-ресурс (интерактивная аптека), на котором осуществлялась продажа незарегистрированных на территории Российской Федерации лекарственных средств или медицинских изделий.

Так, неограниченному кругу лиц предлагались импортные препараты, которые не прошли на территории России в установленном законом порядке регистрацию, что подтверждается отсутствием сведений о них на официальном сайте Министерства здравоохранения.

Приобретение не прошедших в установленном законом порядке государственную регистрацию лекарственных средств запрещено ввиду невозможности подтверждения гарантии их надлежащего качества и безопасности, что может повлечь за собой негативные последствия для здоровья граждан.

Более того, производство, сбыт или ввоз на территорию Российской Федерации с целью сбыта незарегистрированных лекарственных средств или медицинских изделий запрещены под угрозой наступления уголовной ответственности, предусмотренной ст. 238.1 УК РФ.

По данному факту прокуратурой района в суд направлено заявление в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц о признании указанной информации, запрещенной к распространению на территории страны.

Решением суда, которое обращено к немедленному исполнению, требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Источник: Прокуратура Краснодарского края