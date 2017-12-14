ОНФ разработал «Народный стандарт качества работы поликлиник»

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Эксперты ОНФ предлагают правительству РФ на основе «Народного стандарта качества работы поликлиник» подготовить профессиональный управленческий стандарт. По мнению активистов Народного фронта, принятие документа позволит повысить уровень условий предоставления медицинских услуг и доступность их получения для пациентов.

Отсутствие прописанных законом и обязательных к применению стандартов допускает случаи массовых управленческих просчетов и неэффективного руководства организациями здравоохранения. Из-за чего проблемы качества оказания услуг не решаются, вызывая справедливое недовольство россиян. Приоритетом деятельности главных врачей должен стать грамотный менеджмент, отстраивающий оргпроцессы внутри учреждений с наименьшей потерей времени и ресурсов при получении услуги, как для пациентов, так и для медиков, считают эксперты ОНФ.

В рамках проекта «Народная оценка качества» активисты ОНФ регулярно в своих рейдах проверяют качество работы поликлиник. За полгода проинспектировано более 1200 медучреждений в 85 субъектах страны. Огромное количество выявленных в этой сфере проблем носят именно управленческий характер. Более 14 тыc. граждан, оставивших свои отзывы на сайте www.narocenka.ru, недовольны организацией работы внутри поликлиник. Они жалуются на искусственно созданные очереди, нерациональное расположение кабинетов, отсутствие маршрутизации, некомфортные условия пребывания и плохие санитарно-гигиенические условия. По итогам проверок общественники пришли к выводу, что руководители поликлиник «часто не имеют достаточных управленческих компетенций», а существующие нормативы и предписания выполняют формально».



Ранее подобные недочеты были выявлены в Новобурасской районной больнице Саратовской области, где кнопка вызова персонала для маломобильных граждан формально установлена, но не работает; в женской консультации №4 в Махачкале (Дагестан), где установили пандусы с углом наклона 30% вместо положенных 5–8%; в Богородской центральной районной больнице Нижегородской области, где приобретена электронная система и поставлен терминал записи, но работник регистратуры забывает загрузить талоны в систему; в Областной клинической больнице №2 Челябинской области, где не выдают бахилы, а в процедурном кабинете пациентов принимают только со своими шприцами, так как руководство вовремя не произвело закупку; в поликлинике №2 Волгограда, где травматологическое отделение находится на втором этаже, куда сложно подниматься гражданам с травмами и возрастным пациентам.



Одной из причин таких ситуаций, полагают авторы проекта, является отсутствие в России управленческих стандартов организации работы поликлиник, что допускает случаи массовых управленческих просчетов и неэффективного руководства организациями здравоохранения.



«Люди приходят в поликлинику за помощью. И посещение медучреждения не должно усугублять их состояние, вызывать раздражение. Значительная часть организационных вопросов, беспокоящих граждан, решается «здесь и сейчас», без особых финансовых затрат, с помощью грамотного управления. Конечно, на руководстве поликлиники лежит большая нагрузка, постоянная отчетность и ответственность за здоровье людей. В масштабе орбиты главврача порой оргвопросы, тревожащие пациентов, выглядят малозначительными. Своим «Народным стандартом» мы помогаем увидеть эти проблемы и обратить на них внимание», – отмечает координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Рожков.



Разработанный ОНФ проект «Народного стандарта качества работы поликлиник» – это взгляд на проблемы глазами рядового гражданина. При его подготовке специалисты основывались на опыте посещения учреждений здравоохранения, а также выявленных среди них лучших практик. И выработали рекомендации, затрагивающие все аспекты оргпроцесса: что посетителям обязана обеспечить территория, вестибюль, регистратура поликлиники, что значит комфортность пребывания, каким должен быть внешний вид работников и т.д.



К примеру, в требованиях к записи на прием по интернету или через терминал, согласно «народному стандарту», прописано своевременное размещение талонов в системе, наличие ответственного лица за их размещение, а также контроль за актуальностью загруженного в систему расписания приема врачей. В разделе организации приема рекомендовано исключить ситуации, когда специалисты одного профиля уходят

единовременно в отпуск, ввести кабинет доврачебного приема для выписки рецептов, оформлений направлений на срочные анализы и т.д.



Проект «Народный стандарт качества работы поликлиник» будет представлен 18-19 декабря на «Форуме Действий» ОНФ «Россия устремленная в будущее». Разработчики стандарта проведут широкое общественное обсуждение с участием более 4 тыс. человек: активистами Народного фронта, руководителями федеральных и региональных органов власти, журналистами. После чего ОНФ направит проект «Народного стандарта качества работы поликлиник» в правительство РФ.



Общероссийский народный фронт – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ - контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни граждан.

Источник: Пресс-служба ОНФ