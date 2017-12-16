Посетительница кемеровской поликлиники испытала "дикий ужас" от очередей

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Жительница областного центра Инна обратилась в редакцию VSE42.Ru и сообщила, что в одной из городских поликлиник кемеровчанам приходится ожидать приема к врачу в огромных очередях. В подтверждение своих слов горожанка прислала фотографии с места происшествия.

Кемеровчанка сообщила, что утром 15 декабря она пришла на прием в поликлинику №6, расположенную на улице С. Тюленина, 5Б, и "испытала дикий ужас". Очередь на запись к врачу начинается с дверей поликлиники, толпятся около 200 человек! И это 21-й век – век информационных технологий! Главный врач бездействует, его устраивают толпы пожилых людей, стоящих в очереди! Простая процедура записи к врачу превратилась в ад! – возмущенно рассказала корреспонденту VSE42.Ru Инна.

На снимках видно, что большое количество пожилых людей в верхней одежде стоит в коридорах, так как сидячих мест для ожидания нет.

Фото можно посмотреть по ссылке.

Источник: http://news.vse42.ru/feed/show/id/27645788