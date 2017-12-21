Проект «Бережливая поликлиника» планируется запустить в 2018 году по всему краю

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Об этом рассказала вице-губернатор Анна Минькова в ходе совещания с заместителями глав по соцвопросам.

– Работа всей системы здравоохранения оценивается главными для нас показателями – доступностью медицинской помощи и, как итог, снижением смертности, подчеркнула замруководителя края.

Она уточнила, что сегодня в регионе показатель младенческой смертности находится на уровне европейских стран. Ранее вице-премьер Ольга Голодец отметила Кубань, вошедшую в пятерку регионов России с самыми низкими показателями младенческой смертности.

– Нам удалось добиться здесь хороших результатов и выполнить майские указы президента. Мы держим среднероссийский показатель по смертности, но еще далеки от совершенства и должны показывать лучше результаты, – добавила Анна Минькова.

Также в ходе совещания она сообщила, что в крае будет продолжено развитие проектов «Вежливая регистратура» и «Бережливая поликлиника». Речь идет не просто о ремонте и украшении витрины: в целом работа поликлиник будет концептуально меняться. Так, уже 57 регистратур в муниципалитетах обновлены.

Второй проект – «Бережливая поликлиника» – призван сделать медицину качественнее и доступнее. Пока в нем пилотно участвует восемь поликлиник, в следующем году его планируется запустить по всему краю.

– Речь идет об изменении тактики мышления врача, определенное время приема пациента, электронная регистратура. Это серьезные экономические вещи, которые нужно качественно продумать, и это повлечет за собой улучшение медицинского обслуживания в целом, – добавила вице-губернатор.

Кроме того, в ходе заседания речь шла о развитии сельской медицины. Так, в следующем году необходимо усилить работу в подготовке кадров и создании на селе специализированных медицинских кабинетов.

По словам Анны Миньковой, дополнительно из краевого бюджета в 2018 году будет выделен еще 1 млрд рублей на нужды отрасли.

Как уточнил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов, планируется приобрести два лучевых ускорителя для лечения онкологических больных для ККБ №1 и онкодиспансера №1 и тяжелое оборудование – МРТ, КТ, рентгеноборудование, ангиографы – для центральных районных больниц. Также в новом году продолжится обновление санитарного автотранспорта, за счет средств регионального бюджета будут приобретены 8 реанимобилей, также подана заявка для поставки автомобилей в край за счет федеральной программы.

Подводя итоги работы отрасли, министр сообщил, что система здравоохранения Краснодарского края признана Росздравнадзором лидером в России.

– Нам присуждена первая премия «За качество и безопасность медицинской деятельности». В прошлом году краю присудили премию II степени, но губернатор Вениамин Кондратьев поставил задачу стать первыми. И мы все вместе эту задачу выполнили, это результат работы всех медиков края, – резюмировал Евгений Филиппов.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края