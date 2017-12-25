Принят федеральный закон об обязательной маркировке лекарственных препаратов

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На завершающем в осеннюю сессию 2017 года пленарном заседании депутаты Государственной Думы единогласно приняли в третьем чтении Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств», подготовленный Комитетом по охране здоровья.

Проект федерального закона был разработан в соответствии с поручением Президента Российской Федерации и предусматривает внедрение на всей территории Российской Федерации федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения от производителя до конечного потребителя с использованием средств идентификации, в целях обеспечения эффективного контроля качества лекарственных препаратов, находящихся в обращении, и борьбы с их фальсификацией.

Вопрос борьбы с недоброкачественными лекарственными препаратами поднял Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года, тогда он отметил: «Также с помощью информационных технологий будет существенно повышена эффективность контроля за рынком жизненно важных лекарств. Это позволит избавиться от подделок и контрафакта, пресечь завышение цен при закупках медикаментов для больниц и поликлиник».

В рамках подготовки законопроекта ко второму чтению Комитет по охране здоровья провел заседания «круглого стола» и рабочей группы с участием представителей федеральных органов государственной власти, ассоциаций отечественных и иностранных фармацевтических производителей, аптечных сетей, дистрибьюторов.

В ходе заседаний все участники отметили необходимость введения в стране системы маркировки лекарственных средств, но возникла оживленная дискуссия по срокам вступления в силу требования по маркировке 100% лекарственных препаратов, находящихся в обращении.

Депутаты услышали опасения фармацевтического сообщества, и срок вступления норм об обязательной маркировке всех лекарственных препаратов был перенесен на 1 год, с 1 января 2019 года на 1 января 2020 года. Это даст дополнительное время производителям технически подготовиться к тотальной маркировке лекарственных препаратов.

По вопросу переноса срока обязательной маркировки лекарственных препаратов высказался депутат Федот Семенович Тумусов: «Это очень компромиссное решение, поскольку если бы мы его не приняли, то возникла бы опасность повышения себестоимости лекарственных препаратов низкого ценового сегмента, что могло повлиять на повышение цены или вымывание дешевого ассортимента».

В свою очередь член Комитета по охране здоровья Александр Петрович Петров в своем выступлении отметил: «После внедрения системы мониторинга появится возможность отслеживать происхождение каждой отдельной упаковки в любом уголке Российской Федерации и каждая бабушка в любой аптеке сможет удостовериться в качестве лекарства».

Первый заместитель фракции «Единая Россия» Андрей Константинович Исаев и Председатель Комитета по охране здоровья Дмитрий Анатольевич Морозов предложили отразить в Постановлении Государственной Думы о принятии данного Федерального закона, что Комитетом по охране здоровья будет сформирована рабочая группа по мониторингу реализации данного Федерального закона и проведены в июле 2018 года парламентские слушания о ходе реализации Федерального закона, а Правительству Российской Федерации рекомендовать при подготовке нормативных правовых актов, необходимых для реализации указанного Федерального закона, предусмотреть меры по недопущению существенного роста цен на лекарственные препараты для медицинского применения, обратив особое внимание на лекарственные препараты для медицинского применения стоимостью менее 100 рублей и проработать комплекс мер, направленных на поддержку отечественных товаропроизводителей.

Рассмотрение принятого Федерального Закона Советом Федерации состоится 26 декабря 2017 года.