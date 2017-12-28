В Госдуме посмеялись над выводами саратовского доктора об инвалидах-шпионах

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Проблемы с доступам к лекарствам в парламенте объяснили несовершенством федерального закона о госзакупках.

Саратовская общественная организация инвалидов, больных сахарным диабетом, может попасть в список иностранных агентов. Соответствующее требование в Фрунзенский суд города Саратова суд направила районная прокуратура. Если инстанция удовлетворит требование надзорного ведомства, то обществу грозит штраф до полумиллиона рублей, а его координатору Екатерине Рогаткиной – до 300 тысяч. Суд приступит к рассмотрению дела 15 января.

Обратил внимание правоохранительных органов на деятельность организации студент-медик Никита Смирнов, возглавляющий молодежный штаб поддержки Владимира Путина на предстоящих президентских выборах. Молодой человек объясняет свой поступок гражданским долгом. О поддержке российских НКО со стороны зарубежных компаний он читал в интернете: «Это и есть гражданская активность. Если бы вы заподозрили что-то подобное, вы наверняка поступили бы так же!».

Экспертную оценку деятельности общества инвалидов на шести листах изложил преподаватель Саратовской юридической академии, доктор исторических наук Иван Коновалов. ИА «Политика Сегодня» с ним связаться не удалось. На кафедре истории, политологии, социологии и сервиса, где преподает эксперт, корреспонденту сообщили, что он будет доступен после новогодних праздников.

В своем заключении Коновалов пришел к выводу, что общество поддержки диабетиков «формирует предпосылки к дискредитации органов власти» и «передает зарубежным партнерам информацию о так называемых болевых точках региона». Профессор также утверждал, что располагает банковской выпиской, согласно которой в 2014-2016 годах ассоциация получила от российских филиалов иностранных фармацевтических компаний 645,5 тысячи рублей. На эти деньги проводились конференции для пациентов, выставки и спортивные соревнования.

Источник: https://polit.info/380451-v-gosdume-posmeyalis-nad-vyvodami-saratovskogo-doktora-ob-invalidakh-shpionakh?from=push&utm_source=push