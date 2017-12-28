Искусственный интеллект станет первой поддержкой врача

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Искусственный интеллект может лечить не хуже врачей. Так утверждают эксперты. Новые технологии уже активно используются в медицине при диагностике, лечении, проведении операций, реабилитации. В будущем без них невозможно будет обойтись. Заменит ли искусственный разум врачей, рассказал в эфире радио Sputnik основатель Телеграм-школы по искусственному интеллекту Роман Душкин.

«Если мы говорим о тщательной диагностике, подборе лечения, обработке больших данных, тут искусственный интеллект не заменит врача, он станет ему первой поддержкой. Врачам по регламенту не хватает времени на учет особенностей каждого пациента. Если мы хотим двигаться в будущее, самым главным трендом в медицине является персонификация. Волей неволей приходится обрабатывать большие данные: геномная информация, метаболомная информация. Каждое конкретное лекарственное средство взаимодействует внутри организма с веществами, которые у каждого человека индивидуальны. Искусственная интеллектуальная система позволяет подготовить решения для врача, обосновать его. Один из трендов, одно из самых нужных направлений в искусственном интеллекте – Explainable Artificial Intelligence (XAI), объяснимый искусственный интеллект. Недостаток в том, что далеко не все могут объяснить свои решения», – считает эксперт.

В каких сферах и областях уже применяются высокие технологии и искусственный интеллект, рассказал в эфире радиоSputnik ректор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Сергей Лукьянов.

«Можно отдельно говорить про онкологию, здесь серьезный прорыв, связанный с технологиями. Теперь могут не просто уничтожать раковые клетки, а подключать к этому процессу иммунную систему самого человека. В области реабилитационной медицины есть интересные разработки, связанные с восстановлением функций, утраченных в результате инсульта, травм, базирующиеся на активации мозга. Огромные успехи в области иммунных заболеваний, связанные с моделированием, снижением воспалительных процессов», – рассказал эксперт.

Источник: https://ria.ru/radio/