Министр здравоохранения Кубани принял роды в новогоднюю ночь

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Евгений Филиппов, как и многие медики региона, встретил праздник за работой. Руководитель краевого минздрава помог появиться на свет малышу в перинатальном центре города Сочи.

Мальчик весом 1 кг 850 гр и ростом 42 см появился на свет в первые часы Нового года.

– Первый новогодний тост в каждой семье звучит с пожеланием здоровья. Наша профессия – эти пожелания исполнять. Когда речь идет о спасении жизни, врачи не думают о праздниках. Мы встречаем каждый новый год за работой. А бокалы с шампанским за нас поднимают дома родные и близкие, – прокомментировал министр.

Для мам, которые встречали Новый год с малышами в перинатальном центре Сочи, сотрудники больницы организовали в качестве подарка профессиональную фотосессию.

В минздраве Кубани отметили, что благодаря вниманию губернатора Вениамина Кондратьева к здравоохранению региона, врачами достигнуты рекордные успехи в снижении младенческой смертности. Показатель в крае на европейском уровне 3,9 – это ниже среднероссийского значения (5,3). Вице-премьер России Ольга Голодец назвала кубанскую медицину одним из лидеров в мире по сохранению жизней детей первых месяцев жизни.

В крае успешно выхаживают недоношенных младенцев от 500 грамм. За последние 5 лет специалистами перинатальных центров края спасено более 800 детей, рожденных с экстремально низкой массой тела (до 1 кг).

Напомним, кубанское здравоохранение в 2017 году было признано лучшим в России и отмечено первой премией Росздравнадзора «За качество и безопасность медицинской деятельности».

Продолжительность жизни на Кубани достигла рекордного значения – почти 73 года (72,9), что выше среднероссийского. Работа команды медиков края позволила улучшить показатели общей смертности. Впервые за последние 20 лет он достиг своего исторического минимума – 12,6 на 1000 населения.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края