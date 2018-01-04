Кубанские врачи впервые в ЮФО провели эндопротезирование сустава запястья

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В Краевую клиническую больницу №1 обратился 60-летний житель станицы Ленинградской с жалобами на постоянные боли и малоподвижность правой руки. Диагностика подтвердила опасения докторов - болезнь почти полностью разрушила лучезапястный сустав.

При подобной патологии большинство клиник страны предлагают либо мало эффективное консервативные лечение, либо – хирургически «замкнуть» сустав. Но во втором случае он остается неподвижным: кисть уже невозможно ни согнуть, ни разогнуть. К тому же есть риск, что боли после вмешательства только усилятся.

Специалисты НИИ-ККБ №1 нашли более эффективный вариант и предложили пациенту третий путь: поставить вместо изношенного сустава эндопротез. Передовые технологии, новейшие методики лечения и богатый опыт врачей позволили провести эту сложную операцию. Благодаря новому суставу пациент забудет о боли и сможет свободно пользоваться рукой. На днях он выписался из больницы, впереди у него период реабилитации и полноценная активная жизнь.

Врачи Краевой клиники им. проф. С.В.Очаповского первыми в ЮФО начали заниматься эндопротезированием мелких суставов кисти и стопы. Консультативно-диагностическое подразделение учреждения активно выявляет пациентов с патологиями опорно-двигательного аппарата и оказывает им всю необходимую медицинскую помощь, возвращая их к полноценной активной жизни.

Врачами НИИ-ККБ №1 министерства здравоохранения Краснодарского края в 2017 году было проведено более 65 тысяч операций, в том числе 23 высокотехнологичных. Каждая операция – это спасение жизни.

Всего в 2017 году врачи Кубани провели более 600 тысяч операций различной сложности, помогая пациентам избавиться от недуга и вернуться к активной жизни. Высокотехнологичную медпомощь получили 40 тысяч кубанцев - на 10 тысяч человек больше, чем в прошлом.

- Внедрение современных методик лечения на Кубани происходит постоянно, - отметил министр здравоохранения Евгений Филиппов. - Губернатор Кубани Вениамин Иванович Кондратьев понимает важность развития всех направлений медицины и выделяет из бюджета края средства, необходимые для повышения квалификации врачей и закупки нового, современного оборудования. Благодаря этому подобные операции, в том числе высокотехнологичные, сегодня доступны каждому жителю нашего региона.

Источник: Минздрав Краснодарского края