Врачи Кубани спасли детей после отравления угарным газом

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В декабре 2017 в пульмонологическое отделение детской краевой клинической больницы поступили пациенты с острым отравлением угарным газом.

Как сообщили в региональном Минздраве, жители одного из домов краевой столицы почувствовали недомогание, слабость, головокружение, дети начали терять сознание. Родители вызвали скорую медицинскую помощь, детей срочно госпитализировали в реанимационное отделение ДККБ. Врачами было экстренно проведено обследование, а также инфузионная, симптоматическая и ингаляционная терапии. Уже через сутки ребят перевели в пульмонологическое отделение для дальнейшего наблюдения и лечения. Спустя несколько дней их выписали домой.

– Мы просим жителей края осторожно обращаться с печным отоплением, газовым и электрооборудованием, – призывает министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов. – За прошедший год наши врачи: камбустиологи, пульнологи, хирурги спасли жизни нескольких десятков кубанцев, в том числе детей, пострадавших от угарного газа, взрывов и неосторожного обращения с огнем. Прошу Вас обратить на это внимание не допускать несчастных случаев. Берегите свою жизнь и здоровье.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края