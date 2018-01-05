Лучшие по профессии на Станции скорой медицинской помощи в 2017 году

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В преддверии Новогодних праздников на Станции скорой медицинской помощи были подведены итоги работы по определению победителей в ежегодном корпоративном конкурсе «Лучший по профессии» за 2017 год.

Единогласно победителями были признаны: фельдшер СМП Азаров Виктор Александрович и медицинский брат Магомадов Магомед-Арби Саидмагомедович.

Победителям были вручены дипломы и нагрудные значки – «Лучший по профессии», разработанные администрацией медицинского учреждения.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск