Врачи раскрыли новые подробности состояния Табакова

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Совокупность болезней актера не позволяет медикам сделать точный прогноз.

Состояние народного артиста Советского Союза Олега Табакова значительно улучшилось. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова заслуженного врача РФ Леонида Печатникова, который лично курирует нахождение актера в Первой градской больнице, передает "Российский Диалог". По словам Печатникова, в настоящее время состояние Табакова существенно лучше: у артиста нормальная температура, сохраняется аппетит, он находится в сознании. При этом собеседник агентства подчеркивает, говорить о выписке из больницы пока не приходится. "Совокупность болезней пока делает прогноз не очень ясным", - отметил врач. Он также добавил, что уже опровергал распространенные в прессе сообщения о нахождении актера в коме. Напомним, в СМИ появилась информация, согласно которой Табакова отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Ранее сообщалось, что у прославленного артиста был сильнейший сепсис.

Источник: https://www.rusdialog.ru/news/132076_1515174186