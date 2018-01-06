Парень 15 лет пролежал в коме: как он отреагировал на родственников

/Здоровье/

Электрическая стимуляция блуждающего нерва помогла ученым "разбудить" человека, пролежавшего 15 лет в коме после тяжелой черепно-мозговой травмы, сообщает "РИА Новости".

Медики работали с пациентом одной из клиник Лиона, который попал в автокатастрофу в возрасте 20 лет и провел в коме больше 15 лет. Как и многие другие люди в подобном состоянии, он не мог выйти из комы из-за повреждения особых участков в мозге, связывающих его нижние отделы, управляющие жизнедеятельностью, с корой и другими частями нервной системы, отвечающими за работу разума.

Ученые установили в брюшной полости пациента особый электростимулятор, который был подключен к одному из окончаний нерва в его шее. Результаты этого эксперимента в разы превзошли относительно пессимистичные ожидания ученых – мужчина вышел из комы и начал реагировать на слова и действия окружающих и исполнять простые команды сиделок и родственников. К примеру, он заново приобрел способность следить за предметами глазами, научился двигать шеей и перестал засыпать, когда сиделка или его мать читали ему книгу. Кроме того, мужчина начал реагировать на резкие движения и проявлять другие реакции, которые не характерны для людей в коме.

Все эти положительные изменения, по словам биологов, проявлялись и на уровне электрической активности мозга. На ЭЭГ пациента появились так называемые тета-ритмы, свидетельствующие о наличии рудиментарного сознания, а число активных связей между разными отделами мозга заметно выросло.

"Стимулируя блуждающий нерв, нам удалось показать, что мы можем улучшить состояние пациента и вернуть его в "наш мир" уже тогда, когда кажется, что все потеряно. Мозг сохраняет способность формировать новые связи и чинить себя даже в столь критической ситуации", – заявила Анжела Серигу (Angela Serigu) из Института когнитивных наук в Лионе (Франция).

Источник: https://nice-westi.com/91204-paren--let-prolezhal-v-kome-kak-on-otreagiroval-na-rodstvennikov-full.html?source=90&id=2106923&site_id=41&mark3=1000004550