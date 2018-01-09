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В Ижевске двухлетний ребенок умер на приеме у педиатра

Двухлетний ребенок умер на приеме у педиатра в Ижевске. По данному факту начата проверка, сообщает СУ СК по Удмуртии.

Как отмечают в правоохранительных органах, у ребенка поднялась температура и появился кашель еще 30 декабря. Родители дважды обращались в больницу, однако состояние малыша не улучшилось.

Когда мама привела ребенка в больницу в третий раз, мальчику резко стало плохо. На место вызвали бригаду скорой помощи, однако врачи не смогли помочь.

"Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего, изъята медицинская карта ребенка, допрошены родственники, назначена судебно-медицинская экспертиза", – сообщили в СК.

Предварительной причиной смерти младенца называют пневмонию.

Источник: https://news.vse42.ru/feed/show/id/27703999

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Категория: Новости / Здоровье

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