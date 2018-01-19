Новороссийский парк «скорых» пополнился 3 автомобилями

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17 января, в Краснодаре ключи от новых автомобилей скорой помощи представителям муниципалитетов передал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Машины были приобретены в рамках Правительственной программы за счет федеральных средств – более чем на 175 млн рублей. Следует отметить, что задачи по обеспечению доступности и качества медицинской помощи, снижению смертности и повышению продолжительности жизни населения поставил Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

Можно много говорить об экономическом росте, улучшении образования и медобслуживания, но в основе всего – человек. Именно забота об обычных людях ставится президентом на первое место. По его поручению, Правительство РФ изыскало необходимые средства, машины скорой помощи были приобретены и направлены в субъекты РФ. Три из них получил Новороссийск.

Поддержка, оказанная Министерством здравоохранения Краснодарского края по выделению автомобилей, неоценима. Особенно новые машины необходимы для обслуживания сельских районов города-героя.

Последний раз Новороссийск получал машины скорой помощи в апреле 2017 года в количестве 5 штук, а чуть раньше в ноябре 2016 года – 7 машин. Это позволило на 50% обновить автопарк.

Главной задачей, которую поставил Президент перед органами здравоохранения - сохранить жизнь человека и заботиться о здоровье людей.

Сегодня автопарк «скорых» муниципального образования город Новороссийск насчитывает 24 машины. Двадцать бригад обслуживают до 300 вызов в сутки.

В составе Станции скорой медицинской помощи семь подстанций, которые обеспечивают 20 минутное прибытие к месту вызова. А ведь от оперативности «скорой» часто зависит жизнь человека, здесь счет идет на минуты, поэтому новые машины оснащены навигационной аппаратурой. Это позволит улучшить связь между бригадой и диспетчером. В таких автомобилях можно оперативно доставить в стационар пациентов с инсультами, инфарктами, другими серьезными поражениями и оказать им в пути необходимую помощь.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск