13 самых стойких мифов о беременности

Беременность — это очень важный и волнительный период в жизни каждой женщины. Неудивительно, что вокруг такого уникального события существует огромное количество различных мифов и предрассудков.

1. Беременным женщинам надо есть «за двоих»

Институт медицины США утверждает, что если у женщины здоровый вес, то в 1-м триместре дополнительные калории не нужны. Во 2-м триместре стоит добавить к рациону 340 ккал в день, в 3-м — около 450. Это пара стаканов кефира с горстью семечек или бутерброд с сыром.

Поэтому будущей маме нужно не больше есть, а правильно питаться.



2. От беременности женщины глупеют

Гормональная перестройка действительно делает женщину более эмоциональной, впечатлительной, а порой и нелогичной. Зато именно в этот период многие женщины открывают в себе таланты, о которых раньше не догадывались. Рисуют удивительные картины, как китаянка Ло Цяньси, пишут книги для будущих детей и даже открывают свой бизнес.

Многие актрисы успешно снимаются беременными и дарят нам по-настоящему удивительные и глубокие роли.

И в то же время феномен «мамнезии» (baby brain) реально существует. Мозг женщины работает над социальной адаптацией и формирует привязанность между ребенком и будущей мамой. Поэтому женщине тяжелее заниматься одновременно несколькими делами и она действительно может забыть о каких-то вещах.



3. УЗИ вредит здоровью ребенка

Согласно нормативам министерства здравоохранения УЗИ при нормальном развитии беременности делают 3 раза — по одному в каждом триместре. Делать скрининг чаще следует лишь в тех случаях, когда что-то угрожает здоровью будущей матери.

УЗИ основано на неионизирующем излучении, поэтому не имеет таких же рисков, как, к примеру, рентгеновские лучи. Ультразвуковое исследование дает возможность исключить внематочную беременность, узнать о возможных патологиях плода и вовремя помочь как женщине, так и ее ребенку.



4. Первого ребенка нужно успеть родить до 30 лет

Если 30-летняя женщина следит за собой, правильно питается, занимается спортом и регулярно проходит профилактические осмотры у гинеколога, риск осложнений у нее не выше, чем у 20-летней будущей мамы. Патологии ребенка и вынашивания связаны с состоянием нашего тела, а не с биологическим возрастом. Современная диагностика позволяет выявить отклонения в развитии ребенка на самых ранних сроках, поэтому женщины могут планировать беременность тогда, когда будут готовы к этому и физически, и психологически.

Большинство медиков считают, что идеальный возраст для рождения первого ребенка — 20–30 лет. А по результатам научного исследования доктора Джона Мируоски из Техаса, оптимальный возраст для рождения здорового ребенка — 34 года.



5. Девушек «в положении» всегда тянет на соленое

Организм беременной женщины может требовать недостающих ему питательных элементов и минералов очень странным способом. Например, через желание съесть кусочек мела или горстку пепла. Другая причина причудливых гастрономических пристрастий кроется в гормональных перепадах, а порой просто в желании себя побаловать.

При этом тянуть может как на соленое, так и на сладкое или кислое, а порой и на все сразу. Кстати, в списке любимых продуктов беременных девушек 1-е место занимает шоколад.



6. Спортзал, походы и бассейн? Нет, только тишина и покой

Если беременность протекает нормально, регулярные физические нагрузки даже необходимы будущей маме. Спорт поможет держать себя в тонусе, принесет пользу для развития малыша, облегчит процесс родов и поможет быстрее вернуться в форму после них. Природой все продумано: во время беременности мышцы и сухожилия женщины становятся более эластичными и выносливыми.

Обсудите с врачом и опытным инструктором схему и интенсивность ваших тренировок.



7. Секс во время беременности может навредить ребенку

Вероятно, больше всего легенд ходит о вреде секса во время беременности. Дескать, это и вредно, и опасно, и неприятно, и вообще аморально. Но если беременность протекает нормально, то интимная связь не нанесет никакого вреда малышу.

Даже наоборот, регулярная половая жизнь желательна, так как не только способствует укреплению мышц таза, но и дарит положительные ощущения будущей маме. А психологическое состояние женщины в этот период очень и очень важно.



8. Беременной нельзя красить волосы и ногти

Быть красивой и ухоженной во время беременности вполне реально. Секрет в том, чтобы тщательно изучать состав продукта. Если среди компонентов вы нашли толуол, формальдегид, камфару, аммиак или резорцин, то лучше отложить средство до рождения ребенка.

Качественная современная косметика известных брендов не содержит опасных веществ, поэтому использовать ее можно.



9. Ешьте рыбу и грецкие орехи — и родите умного ребенка

Полезные свойства этих продуктов нельзя отрицать. Грецкие орехи богаты калием и магнием, которые укрепляют сосуды и сердце, а также благотворно влияют на нервную систему. Йод в составе рыбы полезен для щитовидки. Поэтому будущей маме стоит добавить их в свой рацион.

И рыба, и орехи содержат жирные кислоты омега-3, которые помогают сохранить здоровье мозга. Однако их влияние на развитие умственных способностей будущего малыша не доказано



10. Стрессы для беременных очень вредны

Постоянные и сильные стрессы вообще ни для кого не полезны. Но все мы попадаем в различные стрессовые ситуации, и это нормально. Здесь гораздо важнее не сама неприятная ситуация, а наше к ней отношение.

Бесконечные тревоги на тему «из-за моего волнения малыш страдает» на самом деле гораздо хуже, чем кратковременный эмоциональный всплеск. Скажите себе сами, что мелким неприятностям не под силу испортить вам настроение, или, как Скарлетт О’Хара, позвольте себе подумать об этом завтра.



11. Крем от растяжек — ваш помощник № 1

Крем от растяжек считают настоящей панацеей и эффективным способом решения всех проблем. Но его состав не сильно отличается от увлажняющего лосьона. Конечно, использование такого крема может сделать вашу кожу более эластичной, но чудодейственным образом убрать все ваши растяжки ему не по силам.

Не стоит недооценивать в этом вопросе и генетический фактор, а также тип вашей кожи. Узнайте, как обстояло дело с растяжками после беременности у вашей мамы, тети или бабушки. Вероятнее всего, вас ожидает то же самое.



12. В 3-м триместре нужно пить меньше воды

Раньше в 3-м триместре беременным советовали пить меньше жидкости, чтобы не было отеков. Авторы бестселлера What to expect when

you’re expecting совместно с учеными доказали, что и отеки, и многоводие при родах не связаны с тем, сколько жидкости пьет женщина. Наоборот, достаточное количество воды помогает с ними справиться.

Ученые предложили абсолютно простой тест, чтобы проверить, достаточно ли вы пьете. И да, алкоголь в этот список, естественно, не входит.



13. После рождения ребенка в вашей жизни ничего не изменится

Существует очень много способов облегчить первые годы своей жизни в новом статусе молодой мамы. Например, сделать себя более мобильной с помощью слинга. Но прежний образ жизни изменится. Он не станет лучше или хуже, он просто будет другим.

Да, вы можете начать работать в первый же месяц жизни вашего ребенка и можете поехать с ним отдыхать. Но вы уже будете организовывать эти процессы, учитывая потребности вашего малыша.

