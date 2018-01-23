Группа компаний «Три-З» отмечает 10% рост количества лазерных коррекций зрения в 2017 году

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Краснодар — «Три-З», федеральная сеть современных офтальмологических центров, зафиксировала рост хирургических показателей в 2017 году и провела рекордное количество операций по имплантации импортных факичных линз в России.

В группу компаний «Три-З» входят три офтальмологические клиники в Краснодаре, Ессентуках и Перми и 33 диагностических центра в семи регионах страны. За 2017 год специалисты клиник выполнили более 31,5 тысяч операций, из которых более 8,5 тысяч — операций по лазерной коррекции зрения. Лидером в этом сегменте стала клиника в Ессентуках, увеличив свои показатели на 24%.

Процедуры коррекции зрения направлены на решение проблем пациентов с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. В клиниках «Три-З» применяются все популярные методики, включая самую современную технологию в мире — ReLEx SMILE, а также имплантацию факичных интраокулярных линз (ФИОЛ), позволяющую вернуть зрение пациентам, которым противопоказана лазерная коррекция.

Имплантация факичных интраокулярных линз применяется в особо сложных случаях: при высокой степени близорукости (до -30 диоптрий), тонкой и искривлённой роговице. Изготавливаются такие линзы индивидуально с учетом анатомических особенностей глаза пациента. За 2017 год в клиниках «Три-З» было имплантировано 45 факичных линз. По данным единственного поставщика импортных факичных интраокулярных гибких линз в России, группа компаний «Три-З» является рекордсменом по количеству имплантированных ФИОЛ среди российских клиник.

По результатам 2017 года число витреоретинальных вмешательств — сложнейших операций на стекловидном теле и сетчатке — выросло по группе компаний на 22%. Более 70% витреоретинальных операций приходится на краснодарское отделение. Максимальный рост числа операций данного направления показала клиника в Перми, достигнув 77%. Это связано с тем, что с начала 2017 года витреоретинальные операции стал выполнять офтальмохирург пермской клиники. В начале текущего года в клинике «Три-З» г. Ессентуки также будет вести прием и проводить операции штатный витреоретинальный хирург.

В 2017 году детские отделения «Три-З» посетили около 30 тысяч пациентов. Более 60% детей приняли специалисты офтальмологических клиник в Краснодаре, Ессентуках и Перми. Количество пациентов, обратившихся за детской офтальмологической помощью в диагностические центры группы компаний «Три-З», также постоянно растет. В Пермском крае фиксируется увеличение показателей по этому направлению более чем в 2 раза. В СКФО количество детских приемов в диагностических центрах в 2017 году увеличилось в 3 раза. Это связано с тем, что выросло количество детских выездных диагностик в районы расположения диагностических центров «Три-З».

Источник: пресс-служба группы компаний «Три-З»