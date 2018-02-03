Корица для похудения, красоты и здоровья

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Корица – это не только чудесная и любимая многими специя, но и великолепное средство для похудения, а также отличная помощница для поддержания красоты и здоровья. Вряд ли кого-то оставит равнодушным и чарующий аромат дивных коричневых палочек! А значит, самое время поближе познакомиться с этой замечательной помощницей и взять на вооружение ее поистине чудодейственные свойства!

Что такое корица?

Корица представляет собой не что иное, как высушенную кору относящегося к семейству Лавровых вечнозеленого деревца с интересным названием коричник. Однако в продаже сейчас можно найти не только эффектные палочки корицы, но и молотую корицу, при этом в обоих случаях она будет одинаково эффективной.

Как правило, на выращивание окультуренных сортов требуется около двух лет, а по прошествии этого времени деревца срезаются под самый корень. Однако потом деревца продолжают расти и дальше, и в последующий год на каждом из них можно снова увидеть по несколько десятков молоденьких побегов. Данные побеги срезают, после чего счищают с них кору и просушивают ее в соответствии со специальной технологией. При этом для использования в кулинарии подходит лишь внутренняя выстилка этой коры, а ее внешний слой всегда удаляется. Результатом подобных манипуляций и становятся привлекательные душистые трубочки!

Корица для похудения

Корица – одна из тех самых «волшебных» специй, которые способны помочь представительницам прекрасного пола избавиться от лишних килограммов. При этом нет абсолютно никакой необходимости в изнурительных голодовках или в бесчисленных тренировках практически до потери пульса!

В диетическом питании эта удивительная специя чаще всего используется с целью уменьшения объемов потребления соли и сахара. Кроме того, корица является достаточно мощным природным антиоксидантом, позволяющим контролировать и нормализовывать уровень сахара в крови и способствующим ускорению обменных процессов, однако при этом пища все равно проникает в кишечник не так уж и быстро. Именно этим и обусловлен тот факт, что человек значительно дольше чувствует себя сытым, а значит, переедание и перегрузки желудка в данном случае будут полностью исключены.

И приятная новость для тех, кто уже безрезультатно перепробовал огромное количество способов избавления от жира в области живота – корица в первую очередь помогает избавиться от жировых отложений именно в области живота, причем она способна помочь распрощаться даже с тем жирком, который никак не удавалось убрать с помощью всевозможных физических упражнений!

Регулярное употребление корицы внутрь поможет не только похудеть, но и очистить организм, а также отрегулировать процессы кроветворения и существенно улучшить работу органов пищеварения, что тоже в немалой степени способствует похудению.

Особенно полезно добавлять корицу во всевозможные блюда с невысокой калорийностью, например, в рисовую, овсяную либо тыквенную кашу. Что касается напитков, то корица отлично сочетается с молоком, любыми молочными йогуртами, кофе либо чаем. Не менее полезен будет и кефир с корицей: чтобы приготовить такой напиток, в чашку обезжиренного кефира (при отсутствии такового подойдет и кефир с низким процентом жирности) добавляют чайную ложечку перемолотой корицы. В идеале данный напиток следует пить по утрам натощак. А если добавить в него небольшую щепотку красного перца, обмен веществ ускорится в разы!

Можно приготовить и еще один специальный напиток для похудения на основе корицы и меда: для этого две ложечки меда соединяют с одной ложечкой порошка молотой корицы, после чего заливают данную смесь литром кипятка и настаивают ее на протяжении часа. В идеале емкость укутывают теплым одеялом, а потом ее остужают. Пьют такой напиток по 100 мл утром и вечером, а хранят его в холодильнике. Кстати, он отлично подойдет для разгрузочных дней – корично-медовая вода прекрасно помогает уменьшить аппетит, нормализовать работу ЖКТ, улучшить усвояемость различных продуктов и сжечь так называемый висцеральный (внутренний) жир, который очень сильно мешает полноценному похудению.

А некоторые представительницы прекрасного пола успешно используют для похудения и эфирное масло корицы. Как правило, с ним принимают ванны: добавив в ванну семь-восемь капелек этого чудодейственного эфирного масла, сразу же погружаются в воду и принимают ванну на протяжении двадцати-тридцати минут. Пригодится корица и для косметических обертываний (особенно с медом или голубой глиной), которые тоже очень неплохо помогают справиться с лишними килограммами.

Корица для здоровья

Очень полезна корица и для здоровья. Аромат этой полезнейшей специи способен не только поднять настроение, но и заметно улучшить работу мозга и зрительную память. Кроме того, он оказывает превосходное расслабляющее действие, позволяя избавиться от нервного напряжения и снять стресс. Поможет такой аромат и при бессоннице либо глубокой депрессии.

Отлично помогает корица и при повышенном давлении, диабете или артритах. Она заметно улучшает работу сердца, помогает укрепить иммунитет, способствует предотвращению инфарктов, снижает уровень холестерина и даже способна излечить потерю слуха (корицу в данном случае соединяют с медом в равных пропорциях и принимают полученную смесь на ежедневной основе). А если натереть полезной пряностью лоб и виски, можно быстро унять головную боль. Кроме того, корица помогает избавиться от повышенного газообразования и успешно справиться с диареей или запорами.

Полезна будет корица и при простуде либо гриппе – напитки с ее содержанием способствуют усилению потоотделения и ослаблению головной боли, способствуя тем самым скорейшему выздоровлению.

А еще корица помогает вылечить укусы различных насекомых. Для того, чтобы унять боль от укуса, одну часть меда соединяют с двумя частями воды, после чего добавляют в готовый состав чайную ложечку корицы и медленно втирают его в зудящие участки. Боль отступит буквально через одну-две минуты!

Противопоказания

К сожалению, использовать чудесные способности корицы можно не всем – у этой специи, так же, как и у большинства иных специй, имеются определенные противопоказания. Корица категорически противопоказана не достигшим трехлетнего возраста деткам и будущим мамочкам, особенно в первый триместр беременности, так как она легко может привести матку в тонус и тем самым спровоцировать самопроизвольный аборт.

Нельзя употреблять корицу и при любых кровотечениях (как при внутренних, так и при внешних) – они могут усилиться. Не исключено ухудшение состояния и при низкой свертываемости крови – ароматная корица наделена способностью разжижать кровь. А если человек страдает гемофилией, то корицу придется исключить из рациона навсегда. Кроме того, осторожность следует проявлять людям, страдающим гастритами, язвой желудка или различными заболеваниями почек либо печени.

Также при употреблении корицы могут наблюдаться повышенная нервная возбудимость либо индивидуальная непереносимость, поэтому данную специю всегда следует употреблять с некоторой долей осторожности и в умеренных количествах. Умеренность – это главное правило во всем, и если его всегда придерживаться, то корица принесет гораздо больше пользы, нежели вреда!

Автор: Ольга Гром

Источник: https://www.diets.ru/article/1794616/