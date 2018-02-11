Правильное питание, диета — чтобы убрать живот

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Почему-то хочется иметь идеальный пресс, а при этом еще и накачанные мышцы, и рельефную фигуру. Это желание резко возрастает с повышением температуры воздуха, а особенно при потеплении речной воды, морей. Ведь мозг подсказывает, что скоро придется все-таки одевать легкие летние вещи, которые не особенно скрывают недостатки фигуры. Но собственная лень, а порой, обыкновенное незнание элементарных правила питания приводят к неравномерному накоплению жира в абдоминальной зоне (области живота). Какая диета, чтобы убрать живот подойдет лучше всего?

Особенно страдают от повышенного отложения жира в абдоминальной области мужчины. Эта же проблема иногда встает и перед женщинами с типом фигуры «яблоко». «Яблочные» женщины имеют непропорциональный нижней части тела выступающий живот, свисающие или просто выпирающие бока.

Определенный рацион способен устранить жировые отложения в области живота и помочь в обретении той фигуры, которая является желанной. Какая же диета поможет окончательно убрать живот, сгладит эти нелюбимые нами складки в области талии?

Диета для плоского живота была предложена главным редактором одного из популярнейших изданий о похудении. Его большой опыт в практической диетологии помог создать действительно работающий алгоритм поведения для приведения в норму собственного тела.

Сам процесс сброса веса разделяется на два ключевых этапа. При этом на первом этапе целью стоит не похудение, а приведение в норму работы желудочно-кишечного тракта. Это объясняется тем, что часто увеличение живота связано не столько с жиром, сколько со скоплением газов и каловых масс в кишечнике. После процесса нормализации работы кишечника начинается этап похудения с применением продуктов, которые способны усилить процессы расщепления жира.

Для интенсификации процесса похудения используется специальный коктейль. Он называется «нахальным коктейлем» и употребляется с каждым приемом пищи вместо чая.

Сама диета относится к низкокалорийным. Это означает, что вводится ограничение дневной калорийности до 1600 ккал. В первые дни такой диеты вообще следует не превышать лимит в 1200 ккал. Это может показаться слишком малым количеством питательных веществ, но не следует забывать, что подкожных запасов столько, что уж от истощения организм не погибнет и даже особо не ослабнет.

Всего диета займет чуть больше месяца, а в результате ее соблюдения можно потерять 5 кг и значительно уменьшить объем талии. При диете происходит полное исключение насыщенных жиров. Питание становится дробным с перерывами между приемами пищи около 3 часов. На первом этапе человек должен есть три раза в день с одним перекусом, а на втором происходит переход на четырехразовое питание с одним перекусом.

В общем, кто не знает, можно есть и худеть.

При планировании рациона следует учитывать, что его треть должны составлять белки растительного и животного происхождения. Около 25% рациона составляют ненасыщенные жиры, а остальная часть остается для сложных углеводов. Предпочтение отдается фруктам, овощам, крупяным изделиям, которые богаты клетчаткой и способны выполнять сразу несколько функций:

быть низкокалорийными;

обеспечивать насыщение;

обеспечивать сытость в течение длительного времени;

способствовать выведению патологического холестерина;

стимулировать перистальтику и устранять запоры;

не давать сахарам быстро высвобождаться из продукта.

Еще один «конек» диеты – обилие мононенасыщенных жиров. Такие жиры способны позитивно влиять на состояние миокардиально-сосудистой системы, снижать высокие уровни патологического холестерина и стимулировать процесс физиологичного похудения.

В качестве источников таких полезных жиров выступают орехи, авокадо, масло какао в шоколаде, растительные масла, семена. Вместо калорийных и не слишком полезных продуктов в рацион включаются цельнозерновые продукты, фрукты, растительные источники жиров.

Полностью исключается алкоголь. Он неприемлем не только из-за высокой калорийности, но и из-за способности выключать чувство меры в потреблении пищи.

В день следует потреблять около 1 литра чистой воды. «Нахальный коктейль» готовится из чистой воды (2 литра), имбиря (1 чайная ложка), лимона (1 шт.), мяты и сока одного огурца. Такой напиток способен усиливать метаболизм, прекрасно утоляет жажду. Он же стимулирует выработку сока: в желудке, поджелудочной железе, тонком кишечнике, который помогает полноценно и быстро переваривать пищу.

Чтобы иметь представление, насколько просто составить рацион для диеты плоского живота, следует обратить внимание на примеры дневных рационов для первого и второго этапа похудения.

На первом этапе меню примерно такое.

Натощак: стакан «нахального коктейля».

Завтрак: овсяная каша с молоком, ягодами и семенами льна.

Обед: рыба, салат из капусты с морковью и растительным маслом, стакан «нахального коктейля».

Перекус: йогурт с черникой и льняными семенами.

Ужин: индейка, картофель в мундире, тушеная стручковая фасоль с морковью.

Второй этап подразумевает примерное ежедневное питание по такому меню.

Натощак: стакан «нахального коктейля». Завтрак: салат из фруктов с орехами, цельнозерновой хлебец, травяной чай. Ленч: йогурт, ягоды. Обед: фасоль, котлета, салат из моркови с сыром. Перекус: шоколадный цельнозерновой кекс. Ужин: хлебцы с хумусом и овощами.



Понятно, что для получения результата нельзя питаться все теми же продуктами, что и раньше.

Выпечка, фаст-фуд, белый хлеб и макароны должны категорически игнорироваться. Исключение – макаронные изделия из цельнозерновой муки. Колбасные изделия, полуфабрикаты, продукты с сомнительным составом также необходимо просто выбросить из собственного холодильника. Не стоит потреблять магазинные соки, которые способны вызывать резкие скачки сахара в крови и способствовать абдоминальному ожирению. Перекусы бутербродами следует заменить употреблением семечек, фруктовых смузи или оливок, а сухарики или чипсы в собственном меню заменить потреблением орешков или цельнозерновой булочки с хумусом. Не стоит забывать и о физических нагрузках, ведь исключительно диета не является панацеей. Правильные упражнения не только ускоряют обмен веществ, но и способствуют тонизации мышц живота. В этом случае живот автоматически подтягивается.



Источник: https://sferadoma.ru/pitanie/pravilnoe-pitanie-dieta-chtobyi-ubrat-zhivot#ixzz56nAzh97P