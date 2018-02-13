Составьте меню правильного питания с экспертом

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14 февраля в Первой краевой больнице пройдут занятия Школы здорового питания. Открытые лекции о проблемах рационального и лечебно-профилактического питания читает врач-диетолог Краевой клиники, главный диетолог министерства здравоохранения Краснодарского края Лейла Марсельевна Кадырова. Все участники получат профессиональные ответы и рекомендации на многие актуальные вопросы. Вход свободный.

Адрес: г.Краснодар, ул. 1 Мая, 167, новый корпус, 2 этаж, аудитория №208.

Начало занятий – в 15.00. Консультативно-диагностический центр «Здоровое питание».

Просветительский проект «Школа по питанию» реализуется при поддержке министерства здравоохранения Краснодарского края в Краевой клинической больнице №1 с июня 2012 года. Стоит отметить, что подобную форму образовательной работы со своими пациентами и сотрудниками медицинское учреждение начало внедрять одним из первых в России. Новация вызвала большой интерес как у специалистов в области рационального и лечебного питания, так у всех, кому не безразлично собственное здоровье, а также благополучие своих родных и близких. Школы традиционно проводятся 2 раза в месяц. За 4 года работы проекта занятия посетило 5 тыс. человек: в основном это пациенты, родственники и сотрудники НИИ-ККБ №1.

Источник: Минздрав Краснодарского края