Двухлетний ребенок скончался в стоматологии в Караганде

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В одной из частных стоматологий в Караганде скончался ребенок. У него остановилось сердце после введения анестезии.

Инцидент случился несколько дней назад. Прибывшие медики сумели возобновить сердечную деятельность, но уже в больнице он умер от отека мозга.

В стоматологии подтвердили данный факт, пояснив, что мальчик был жив при госпитализации. Другие подробности не сообщаются.

Источник: https://www.nur.kz/1718706-dvuhletnij-rebenok-skoncalsa-v-stomatologii-v-karagande.html?utm_source=mailfire&utm_medium=email&utm_campaign=reaction_pusher