Борис Гребенщиков госпитализирован в Петербурге — СМИ

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В СМИ появилась информация, что в Санкт-Петербурге был госпитализирован известный российский артист Борис Гребенщиков. По данным телеканала «Санкт-Петербург», у лидера группы «Аквариум» после проведенного шунтирования, предположительно, возникли проблемы с сердцем.

В настоящее время официального подтверждения этой информации не поступало. Близкие Бориса Гребенщикова отказались комментировать сведения СМИ.

Однако, как сообщает источник издания iReactor, концерт Бориса Гребенщикова, запланированный в Северной столице на 16 марта, состоится.

Источник: https://inforeactor.ru/region/spb/137630-boris-grebenshikov-gospitalizirovan-v-peterburge-smi?from=push&utm_source=push