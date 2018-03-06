Пациенты поликлиник чаще всего жалуются в ОНФ на очереди и трудности с получением направлений

/Здоровье/

Качеством работы поликлиник полностью довольны только треть российских пациентов (35%). Таковы результаты мониторинга, который провели активисты проекта ОНФ «Народная оценка качества». Свое мнение им высказали 14 200 граждан. Эксперты Народного фронта подготовили обзор наиболее распространенных жалоб.

На «отлично» работу своей поликлиники в целом оценили 35% пациентов. Четверть (25%) участников опроса недовольны качеством работы медучреждений. Из них «двойку» поставили 8%, «единицу» - 17%. Незначительные претензии имеются у 40% респондентов: 22% назвали качество «хорошим», 18% - «удовлетворительным».

Эксперты ОНФ отмечают заметный рост обращений в адрес Народного фронта по вопросам некачественной организации работы поликлиник. Большинство замечаний граждане оставляют на сайте www.narocenka.ru. И, по мнению активистов ОНФ, это говорит о росте доверия россиян к проекту «Народная оценка качества».

«Проект доказал свою результативность. Граждане видят те улучшения, которых добиваются активисты Народного фронта. Поэтому чаще прибегают к проекту как к инструменту, с помощью которого можно решать проблемы качества работы своей поликлиники. На сегодня нам удалось добиться исправления более 700 недостатков и улучшить работу 260 медучреждений. Народный фронт смог показать, что многие проблемы, которые тревожат российских пациентов, вопреки устоявшемуся в обществе стереотипу связаны не с отсутствием средств и кадров, а лежат в плоскости управленческой неэффективности. И ОНФ первый предложил конкретные меры по решению наболевших вопросов, а главное, продемонстрировал результаты», – отметил координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Рожков.

Благодаря работе общественников, были исправлены следующие недостатки: в 8% случаев налажена работа по своевременной закупке расходных материалов, в 16% - удалось повысить доступность поликлиники для инвалидов, в 23% - активисты ОНФ смогли повысить комфортность условий в медучреждениях, а в 25% - улучшить работу регистратуры, пациентам стало проще записаться на прием. В 28% случаев активисты ОНФ смогли решить проблемы с укомплектованностью специалистами и организацией приема врачей в поликлиниках. К примеру, жители Тульской области жаловались, что в ГУЗ «Суворовская ЦРБ» не было возможности записаться к врачу на конкретное время и ожидание приема в очереди растягивалось на часы. После вмешательства активистов ОНФ, был назначен администратор зала по распределению потоков пациентов, введен прием дежурного терапевта в случаях экстренной медпомощи и отсутствия свободных мест для записи к участковому врачу. Кроме того, чтобы минимизировать очереди в регистратуру, амбулаторные карты стали заранее доставлять в кабинет врача.

О больших очередях, занимаемых с 6 часов утра, писали в обращениях к ОНФ пациенты МБУЗ «Городская поликлиника №16» города Ростов-на-Дону. Взяв эту проблему на контроль, общественники добились ее решения. В поликлинике увеличилось количество окон в регистратуре и организована запись при личном приеме у врача, через call-центр, инфомат и интернет.

В целом самые распространенные жалобы граждан связаны с длительными сроками ожидания диагностики, лечения и разнообразных исследований. 56% пациентов отметили трудности в записи на прием и получении направлений на анализы, а также долгое ожидание в очереди. Недовольство граждан вызывает также нехватка врачей (терапевтов, педиатров, специалистов). На эту проблему обратили внимание 26% опрошенных. О некомфортных условиях пребывания и плохих санитарно-гигиенических условиях в поликлиниках высказались 17% респондентов. Навязывание платных услуг и необходимость приобретать расходные материалы за свой счет обозначили 14% граждан из числа опрошенных. Отсутствие условий для инвалидов и маломобильных групп граждан назвали 10% пациентов. Еще 10% пожаловались на недоброжелательность, некомпетентность врачей, медицинского персонала и сотрудников регистратуры. И только 10% пациентов не сталкивались с проблемами в работе поликлиники.

Данные независимого мониторинга ОНФ совпали с выводами проведенного Росстатом исследования «Выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения». По данным Росстата, в 2017 г. только 34,5 % граждан в полной мере удовлетворены работой поликлиники, к которой прикреплены. Не в полной мере удовлетворены 44,9%, не удовлетворены 11,4%, остальные 9,1% не посещали поликлинику или не определились - 0,2%.

«Пользуясь разными методами проведения исследований, эксперты ОНФ и Росстата пришли к единым результатам. Этот факт говорит об актуальности для граждан затрагиваемых проблем и доказывает корректность выводов по вопросу качества работы медучреждений. И теперь главное, чтобы общественная критика была учтена Министерством здравоохранения РФ, а выявленные недостатки – устранены. При этом, как показывает практика проводимых ОНФ мониторингов, ряд тревожащих пациентов проблем остается неизменным год от года. Поэтому нами был разработан «Народный стандарт качества работы поликлиник». Пройдя с проверками медучреждений по всей стране, опросив людей, мы написали стандарт, отражающий народное видение, – какой должна быть поликлиника. В этом документе эксперты ОНФ прописали решения большинства вопросов, беспокоящих пациентов. И их реализация не стоит дополнительных денег, она зависит от эффективного управления той или иной медорганизацией. Чтобы этот механизм заработал, народный стандарт необходимо ввести повсеместно», - подвел итоги координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Рожков.

Источник: Пресс-служба ОНФ