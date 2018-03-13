«Скорая помощь» Геленджика заговорит по-английски

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Медицинские работники курорта готовятся к приему иностранных пациентов в дни проведения мундиаля: теперь помимо выездов на вызовы, оказания медицинской помощи, они посещают занятия по английскому языку.

Основной упор на занятиях делается на приобретение навыков разговорной речи и понимание языка на слух. Мы надеемся, что такой экспресс-курс поможет нашим врачам улучшить знание языка, вспомнить основные фразы, забытые со школьных или студенческих лет, необходимые им для работы с иностранными спортсменами и туристами. Кроме того, помощь в дни чемпионата мира бригадам скорой медицинской помощи будут оказывать 10 волонтеров, свободно владеющие английским языком, - рассказал главный врач Скорой медицинской помощи Геленджика Карен Согомонян.

Занятия для врачей и фельдшеров, а также диспетчеров будут проходить в течение ближайших месяцев два раза в неделю. Напомним, что первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Геленджике будут базироваться команды Швеции и Исландии.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик