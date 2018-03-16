Конфиденциальное лечение пулевых и ножевых ранений в Москве

/Здоровье/

В редакцию пришло письмо от наших читателей. Новость от народа. Публикуем без правок и сокращений.

Медицинский центр "МОЖАЙКА 10" оказывает уникальные услуги по конфиденциальному лечению пулевых и ножевых ранений, а также обеспечивает легализацию жертв ранений, вывоз и легализацию трупов с места ЧП.

Многие из нас в Москве сталкивались с ножевыми ранениями на курсах ножевого боя, случайно в быту и в легкой драке. Нередки и ранения на охоте, в тире и при испытаниях оружия. Такие вроде бы обычные случаи, подчас безопаснее футбольной травмы, не говоря уже об экстремальных видах спорта. Но эти травмы часто ведут к повышенному вниманию правоохранительных органов и создают кучу проблем в процессе лечения и обращения в обычные медицинские центры. Заурядную царапину на охоте будут разбирать как терроризм, нередки и случаи лишения лицензии на оружие и конфискация самого оружия. А что уж говорить, когда по неосторожности кто-то погибает на охоте или в тире от рикошета. Государство умеет создать проблемы своим гражданам на пустом месте.

Обратившись в наш центр с пулевым или ножевым ранением в любое время 24 часа, вы получите высоко квалицированное и анонимное лечение. Если же ЧП связано с гибелью людей, то мы вывезем смертельно раненного в нашу клинику, прооперируем, оформим все документы и сдадим в морг. Никаких проблем умерший не доставит и его смерть станет полностью легальной.

Вы можете быть уверены в надежности нашей клиники, ведь за нами стоят знаменитый продюсер Владислав Топалов, известная модель Мария Фролова, и владелец группы Еврагаз Групп Александр Фролов.

121374, г. Москва, Можайское шоссе, д. 10 (Медицинский центр «Можайка 10»)

Работаем без праздников и выходных.