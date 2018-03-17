Сегодня на Кубани пройдет День здоровья

/Здоровье/

Очередная профилактическая акция министерства здравоохранения края состоится во всех муниципалитетах завтра, 17 марта.

День здоровья пройдет под девизом «Здоровые зубы – здоровый организм». Его цель – профилактика стоматологических заболеваний и пропаганда здорового образа жизни.

– Показательный День здоровья пройдет в Лабинске. Узнать о состоянии своего здоровья без записи и направления можно будет в стоматологической поликлинике города, – сообщили в региональном минздраве.

Планируются консультации терапевта, педиатра, невролога, психиатра-нарколога, дерматовенеролога и других специалистов.

Кроме того, будут работать «Посты здоровья», где пациенты смогут узнать свое артериальное давление, индекс массы тела, уровень глюкозы в крови, пройти ЭКГ и спирометрию.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края