Спаси жизнь – стань донором костного мозга!

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Чтобы стать потенциальным донором нужно сдать 9 мл крови на HLA-типирование (антигены тканевой совместимости) в медицинском центре «Диагност» по ул. Садовой, 17. Специалисты лаборатории определят уникальный состав генов потенциального донора и занесут информацию в базу данных регистра.

Возможно, однажды именно эти данные могут совпасть с данными человека, нуждающегося в трансплантации костного мозга. Тогда с добровольцем свяжутся сотрудники регистра и пригласят стать реальным донором, который сможет спасти жизнь больного.

Сдать кровь на типирование может любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет при отсутствии противопоказаний.

За более подробной информацией можно обращаться в медицинский центр по телефонам: 8 (86141) 33-8-91 или 8 (903) 456-89-32.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик