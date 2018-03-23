В каком возрасте становиться матерью?

/Здоровье/

В нашей стране рожать первенца принято до 28-30 лет, а во времена СССР всех женщин после 25 лет назвали обидным словом «старородящая». После 35 лет беременеть даже вторым ребёнком казалось безумием, а зачастую такие женщины получали «бонусы» в виде общественного осуждения.

Сегодня в нашей стране мало что изменилось - только прогрессивные жители мегаполисов готовы вступать в неравный бой, пытаясь отстоять перед консервативным большинством своё право на материнское самоопределение.

На Западе всегда дела обстояли иначе: там радости материнства откладывали до сознательных 35+, успев до этого времени реализоваться социально и личностно, пожить беззаботной жизнью, накопить денег, попутешествовать и вообще найти себя. Кто же прав в этом споре про идеальное время для первых родов?

Пока мировоззренческие споры не утихают, доктор Джон Мироуски из Университета Техаса провёл первое настоящее научное исследование на данную тему. Так, по мнению специалиста, оптимальный возраст для здоровой женщины стать матерью - 34 года.



Аргументы для такого вывода следующие:

1. Женщины, которые заводят первого ребенка в 34-35 лет, отличаются более крепким здоровьем, чем юные мамочки. Звучит неубедительно? По логике именно молодые должны быть здоровее? Речь идёт о том, что в сознательном возрасте женщина полностью обследована, знает все свои хронические заболевания и особенности, регулярно сдаёт анализы - сюрпризов тут не будет.



2. Беременность и роды для женщины — это такой гормональный всплеск, который является главным источником омоложения организма. В 34-35 лет такой выброс гормонов действительно благоприятно действует на женское здоровье, а в 20-22 этот гормональный фон может привести здоровье к дисбалансу.



3. Психологи поддерживают теорию Мироуски: женщины в возрасте 34-35 лет, по статистике, отличаются стабильной психикой, более крепкими и конструктивными отношениями со своими партнерами, а также не просто базовыми, но более глубокими знаниями для того, чтобы зрело и ответственно воспитывать другого человека.

Источник: https://subscribe.ru/digest/health/doctor/n79361375.html