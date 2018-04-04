Парламентарии предложили ввести запрет на производство и розничную продажу алкоголя в ПЭТ-таре объемом более 0,5 л

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Ожидается, что запрет розничной продажи алкоголя в полимерной потребительской таре объемом более 0,5 л будет способствовать снижению уровня алкоголизации населения и улучшению здоровья нации.

Законопроектом предлагается поэтапно ввести запрет на производство, оборот (за исключением экспорта) и розничную продажу алкогольной продукции в полимерной таре объемом более 0,5 л.

Как отмечают авторы законопроекта, в Послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 года Президент РФ Владимир Путин отметил, что «к концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран «80 плюс», где продолжительность жизни превышает 80 лет». При этом, по мнению парламентариев, эта задача невыполнима без решения проблемы алкоголизации населения и, в первую очередь, молодежи и людей детородного возраста.

В пояснительной записке к документу приводятся данные Всемирной организации здравоохранения, согласно которым в мире ежегодно фиксируется свыше 3 млн смертей, связанных со злоупотреблением алкогольной продукцией. По данным Минздрава, ежедневно употребляют алкогольные напитки, включая пиво, 33% юношей и 20% девушек. «Доля людей, которые регулярно потребляют пиво, составляет сегодня 76%. Всего в структуре продаж алкогольной продукции на пиво приходится 80%, за последние 15 лет его производство в России выросло в 3 раза. При этом потребление крепкого алкоголя также растет», — отмечается в документе. – «ценовая доступность пива в полимерной таре большого объема способствует алкоголизации населения, в первую очередь — молодежи с последующим переходом на потребление более крепких напитков либо комбинированное потребление пива и крепких напитков (таких как водка)».

«Именно исходя из этого на необходимость запрещения пластиковых бутылок для реализации алкоголя как упаковки, своим объемом и доступностью, стимулирующей алкоголизацию населения, указывал в своем обращении к руководству Российской Федерации Церковно-общественный совет по защите от алкогольной угрозы, делегаты которого из 81 региона страны собрались 16–17 февраля 2012 года в Храме Христа Спасителя», — подчеркивается в пояснительной записке.

По мнению парламентариев, «пиво в другой, непластиковой таре станет менее привлекательно для подростков, которые сегодня за одни и те же деньги могут купить одинаковый объем газировки в стекле или низкопробного пива, разливаемого в полимерную тару».

Авторы законопроекта — депутаты Государственной Думы Михаил Тарасенко, Раиса Кармазина, Геннадий Онищенко, Николай Герасименко, а также член Совета Федерации Валерий Рязанский.

Источник: Госдума РФ