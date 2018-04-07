Анна Минькова: «Во всех поликлиниках крупных населенных пунктов края терапевт должен принимать до 20.00»

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Такую задачу поставила заместитель губернатора региона во время селекторного совещания, которое прошло сегодня в краевой столице.

Одной из тем заседания стала работа поликлинической сети Кубани. Анна Минькова обратила внимание на непродолжительный график работы некоторых медучреждений.

– Однозначно должен быть в поликлинике терапевт до 20.00, особенно это касается крупных населенных пунктов – городов и центральных станиц. Наши жители должны иметь возможность после работы получать медицинскую помощь и консультацию специалистов, это обязательное условие, – акцентировала заместитель губернатора.

Также Анна Минькова затронула тему доступности первичного звена медицинской помощи в крае. По ее словам, сегодня на Кубани работают 250 офисов врачей общей практики, еще столько же необходимо построить.

– Принципиально важно, чтобы первичное звено медицинской помощи было в шаговой доступности от населения. Тем не менее, есть районы, которые не подают заявки на строительство офисов ВОП. А ведь по сути именно в них мы зачастую выявляем заболевания на первом этапе, – заметила вице-губернатор, поручив муниципалитетам взять на контроль этот вопрос.

Напомним, сегодня в Краснодарском крае проводится активная работа по улучшению доступности амбулаторно-поликлинической сети.

Так, реализуется проект «Вежливая регистратура», направленная на повышение качества оказываемой медицинской помощи. Также ведется работа по сокращению очередей в поликлиниках, внешний вид регистратур постепенно приводится к единому образцу по уже разработанному стандарту. Созданы комфортные зоны ожидания, реализован принцип электронной очереди.

Кроме того, Кубань вошла в число регионов, где запущен пилотный проект «Бережливая поликлиника». Это новый формат работы медорганизаций первичного звена, при котором пациент проводит меньше времени в поликлинике, а врач успевает принять большее количество больных за смену.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края