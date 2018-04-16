В Анапских медицинских учреждениях обновляют оборудование

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Службы экстренной медицинской помощи курорта проходят интенсивное техническое перевооружение, готовясь к новому туристическому сезону и встрече участников Чемпионата мира по футболу-2018.

В городской больнице уже запустили в работу новый современный рентгеновский аппарат, стоматологическую установку, аппараты УЗИ, оборудование для противошоковой палаты. В апреле поступят три укомплектованных реанимобиля, бронхоскоп и хирургический комплект для эндоскопических операций.

Порядка 57 млн рублей выделил краевой бюджет на техническую модернизацию. Основная аппаратура уже трудится на благо анапчан. Самая дорогостоящая – рентген-установка почти за 12 млн рублей. Аппарат позволяет поставить диагноз за несколько минут.

Главный врач городской больницы Владимир Голузов считает, что проведенное усиление технической базы повысит качество медпомощи, оказываемой населению и гостям курорта.

Противошоковая палата отделения реанимации с цифровой начинкой теперь отвечает самым современным стандартам. Таких на весь Краснодарский край – единицы. Есть все, чтобы в кратчайший срок устранить угрозу жизни пациентов, поступивших на скорой помощи, и стабилизировать их состояние. Закуплены два новых аппарата искусственной вентиляции легких и два наркозных прибора с возможностью автоматического титрования лекарства. Со слов заведующего отделением Игоря Яковлева, алгоритм действий медицинского персонала и техники в реанимации расписан по минутам.

В таком же круглосуточном распоряжении врачей городской больницы с 2012 года работает 16-срезовый компьютерный томограф. Месяц назад на аппарат поставили новую трубку. «Это как двигатель на автомобиле поменять», – комментирует событие заведующий отделением рентгена Алексей Васильев. Аппаратура постоянно работает с максимальной нагрузкой: порядка 30 человек в день проходят здесь различные исследования по направлениям краевых и местных специалистов.

Еще два новых аппарата УЗИ экспертного класса установила больница в декабре прошлого года – и возле кабинетов заметно уменьшились очереди. Обследование проводится быстро и эффективно.

По мнению главного врача Владимира Голузова, укомплектованность городской больницы оборудованием сейчас даже не удовлетворительная, а хорошая. Вместе с тем потребность населения в медобследованиях растет из года в год, а в курортный сезон нагрузка на анапских врачей превышает средние показатели по краю. «Работая в столь интенсивном режиме, мы не можем себе позволить останавливаться на достигнутом». Совершенствовать систему здравоохранения позволит участие отраслевых учреждений в краевых и федеральных программах.

Врачи повышают квалификацию непрерывно: участвуют в семинарах, видеоконференциях, напрямую консультируются по сложным случаям с коллегами из Краснодара и ведущими клиниками страны, отмечает Владимир Голузов.

Источник: пресс-служба администрации Анапы