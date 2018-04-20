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Об использовании искусственного интеллекта в медицине рассказал в интервью радио Sputnik на полях Российского интернета-форума (РИФ-2018) директор по инновациям компании Doc+ Илья Ларченко.

«Везде, где есть большой объем данных и все очень четко можно оцифровать, можно применять алгоритм машинного обучения, чтобы делать какие-то полезные продукты. В медицине часто работают с изображением: рентгеновские снимки, снимки сетчатки глаза. Часто работают с открытием новых лекарств, когда нужно проанализировать большой объем информации о различных молекулах и понять, какая из них будет работать. Еще более приближено к медицине первого звена направление работы с медицинским текстом, в котором мы и представлены как компания Doc+. Мы умеем работать с текстом, умеем извлекать из написанного в любой форме, любыми словами огромное количество медицинских терминов. Будь то заболевание, симптомы, их параметры. Мы создали чат, который может пообщаться с пациентом и собрать его жалобы, анамнез. Когда пациент говорит, что у него кашель и насморк, бот автоматически понимает, что часто с этими симптомами встречается боль в горле, высокая температура, задает уточняющие вопросы. Точно так же, как это делает врач в начале своего приема. Врач видит эту информацию и фактически может начинать свою консультацию уже подготовленным, не боясь упустить какие-то детали. Диагноз всегда ставит врач. Если мы говорим об искусственном интеллекте в медицине, это не значит, что какие-то программы заменяют реального доктора. Доктор говорит, как пациенту нужно лечиться, искусственный интеллект оптимизирует все процессы вокруг доктора, все, что повторяется от кейса к кейсу. У нас есть приложение, которое использует искусственный интеллект и позволяет оценить качество медицинской помощи по заполненной электронной медицинской карте. Он умеет извлекать различные факты и понимать, были ли в этом кейсе допущены ошибки. Например: неправильно поставлен диагноз, назначены лекарства, на которые у пациента аллергия. Наш алгоритм позволяет локализовать 80% ошибок и недочетов, которые встречаются в медицинских картах. Система не ставит оценку медицинской карте, она просто говорит, что карта подозрительна и ее нужно перепроверить врачу-эксперту. Реальный доктор из наших лучших врачей, который специально прошел подготовку по проверке контроля и качества медицинской помощи, перепроверяет карту и выносит финальный вердикт. Эта система позволяет нам контролировать собственное качество и работать с нашими партнерами. Это можно распространить и на государственные, муниципальные поликлиники. Последние несколько лет в них идет большая волна информатизации. Все медицинские данные постепенно оцифровываются. И если они оцифрованы, к ним можно применять нашу технологию. Врачи не должны становиться инженерами или программистами, но должны принимать участие в работе искусственного интеллекта», – считает эксперт.

Источник: https://ria.ru/radio/