«Три-З» проведет вебинар для пациентов в Краснодаре и Ессентуках

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Краснодар - «Три-З», федеральная сеть современных офтальмологических центров, организует «Клуб коррекции зрения: Digital» – мероприятие в формате вебинара для тех, кто хочет получить самую актуальную информацию о современных технологиях коррекции зрения и принять участие в розыгрыше 50% скидки на операцию, не выходя из дома или офиса.

«Клуб коррекции зрения: Digital» - образовательный проект, информирующий население о возможности сделать коррекцию зрения в клинике «Три-З» и избавиться от очков и контактных линз. Чтобы принять участие в вебинаре, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте «Клуб коррекции зрения: Digital» Ессентуки (для жителей СКФО) и на сайте «Клуб коррекции зрения: Digital» Краснодар (для жителей Краснодарского края) и подключиться к трансляции в день проведения вебинара.

18 апреля 2018 г. с 18:00 до 19:00 в режиме онлайн ведущие врачи клиники заботы о зрении «Три-З» г. Ессентуки: офтальмохирург, заведующий рефракционным отделением Николай Зубарев и офтальмохирург Галина Болтян расскажут о современных методах коррекции зрения, а также лично ответят на все вопросы участников.

19 апреля 2018 г. с 19:00 до 20:00 «Клуб» состоится в Краснодаре. В качестве спикеров выступят заведующая рефракционным отделением клиники «Три-З» г. Краснодара, офтальмохирург Ольга Куликова и офтальмохирург, врач высшей категории Ирина Бобрышева.

В клинике «Три-З» представлены все самые современные технологии коррекции, позволяющие вернуть зрение пациентам даже с высокой степенью близорукости, дальнозоркости и астигматизма.

Инна Злотникова, медицинский директор группы компаний «Три-З»:

«Клиника «Три-З» 15-й год предлагает своим пациентам самые современные способы лечения заболеваний глаз. Мы регулярно информируем население о возможностях наших клиник и используем для этого современные способы коммуникации. Формат вебинара позволяет нашим пациентам получить квалифицированную консультацию врачей, не выходя из дома, и помогает принять решение начать жить без очков и контактных линз».

В рамках «Клуба коррекции зрения: Digital» пройдет розыгрыш 50% скидки на операцию по одной из самых современных технологий коррекции зрения. Для участия в розыгрыше необходимо заполнить форму регистрации на странице «Клуба», поделиться записью о розыгрыше у себя на странице в социальных сетях: «ВКонтакте», Facebook, Instagram или «Одноклассниках» и не удалять её до окончания вебинара. Победитель будет определен среди зарегистрировавшихся, которые в момент проведения мероприятия будут участвовать в трансляции, c помощью генератора случайных чисел.

Все участники мероприятия получат скидку 50% на рефракционную диагностику зрения в клинике «Три-З» своего региона.

Источник: пресс-служба группы компаний «Три-З»