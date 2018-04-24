Помогите диабетикам!

/Здоровье/

"Больше месяца больные СД(сахарным диабетом) города Новороссийска не могут получить инсулин,что является жизненно необходимым препаратом для поддержания жизнедеятельности организма и является угрозой жизни пациентов. В аптеках препарат есть (за деньги), а в социальной аптеке нет. Очереди в четверг-пятницу выстраиваются бесконечные,люди нервничают. Помогите."

Такое письмо пришло в редакию в рубрику " Поделись новостью". В редакции есть все данные заявителя Василия М.

Проблема серьезная и не муниципального уровня. В городских аптеках Анапы, Темрюка и Ростова та же проблема. Частные аптеки торгуют на свободном рынке по свободным ценам.

Тема, поднятая читателями, требует серьезного обсуждения широкой общественностью. Ведь сахарный диабет - проблема миллионов.