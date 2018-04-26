Новые машины скорой помощи получили медики Геленджика

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Реанимобили приобрели за счет средств федерального бюджета в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA 2018.

Новые автомобили оснащены самым современным оборудованием - дефибрилляторами, электрокардиографами, пульсоксиметрами, электронными аппаратами для проведения управляемой искусственной вентиляции легких, системой ГЛОНАСС.

Есть и устройство для массажа сердца AutoPulse. С помощью него пациенту можно выполнять постоянный и непрерывный массаж сердца и параллельно осуществлять все иные мероприятия экстренной помощи непосредственно на месте происшествия или в движущейся машине скорой помощи. В дни Чемпионата мира по футболу реанимобили будут дежурить на спортивных площадках. Помогать медикам в общении с иностранным гостями будут 12 волонтеров – студентов Кубанского государственного университета.

После завершения мундиаля один реанимобиль будет передан Архипо-Осиповке, второй – Кабардинке. Еще один останется на станции скорой медицинской помощи Геленджика. Стоит отметить, что за последние несколько лет благодаря поддержке федеральных и краевых властей скорой помощи Геленджика удалось полностью обновить автопарк, благодаря чему сегодня на линии работают автомобили, срок эксплуатации которых не превышает 6 лет.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик