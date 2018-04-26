В Геленджик поступил современный компьютерный томограф

/Здоровье/

Новый аппарат стоимостью более 25 миллионов рублей установили в городской больнице курорта. Средства на его приобретение были выделены из краевого бюджета.

С установкой и введением в эксплуатацию нового компьютерного томографа геленджикские врачи смогут проводить более глубокое детальное рентгенологическое исследование поступающих в учреждение пациентов.

- Мы долго ждали этот аппарат и поэтому очень рады, что теперь он у нас есть. Томограф нового поколения позволит на ранних стадиях диагностировать и выявлять онкологические и сосудистые заболевания, кардиологические и неврологические паталогии, благодаря чему врачи смогут определять правильную тактику лечения. Незаменима эта техника и при поступлении пациентов попавших в ДТП, со сложными переломами, черепно-мозговыми травмами, - сказал главный врач городской больницы Константин Попандопуло.

Первые пациенты будут обследоваться при помощи томографа уже в ближайшее время, после завершения всех пуско-наладочных работ и ремонта помещения, в котором установили аппарат, необходимого для того, чтобы не допустить выхода ренгентовских лучей за пределы комнаты.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик