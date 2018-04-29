График работы лечебно-профилактических учреждений Новороссийска в праздничные дни
Детская стоматологическая поликлиника
01.05, 02.05, 9.05 с 09.00 до 15.36 зубной врач и медицинская сестра прием детей с острой болью каб. №3
2.Городская поликлиника №1
30.04, 02.05 с 8.00 до 12.00 врач-терапевт участковый, медицинская сестра, медицинский регистратор
3.Городская поликлиника №2
30.04.2018 с 9.00 до 15.00 врач-терапевт, врач-педиатр, медицинский регистратор
4.Городская поликлиника №3
30.04, 02.05, с 9.00 до 14.00 врач-терапевт, врач-педиатр, медицинская сестра, медицинский регистратор
5.Городская поликлиника №4
30.04.2018 с 9.00 до 12.00 врач-терапевт, процедурный кабинет, выписка рецептов
Городская поликлиника №5
30.04.2018 с 8.00 до 14.00 врач-терапевт, врач-педиатр, медицинские сестры
Городская поликлиника №6
30.04. 02.05.2018 с 9.00 до 13.00 врач общей практики, врач-педиатр, медицинская сестра
Стоматологическая поликлиника
30.04.2018 с 8.00 до 14.30 дежурный врач, медицинская сестра (при острых состояниях)
01.05.2018 с 8.00 до 14.30 дежурный врач, медицинская сестра (при острых состояниях)
09.05.2018 с 8.00 до 14.30 дежурный врач, медицинская сестра (при острых состояниях)
Городская поликлиника №7 (пос. Верхнебаканский)
30.04 с 9.00 до 12.00 врач-терапевт, медицинская сестра, врач-педиатр, медицинский регистратор
Детская городская поликлиника
30.04, 02.05 врач-педиатр, медицинская сестра, регистратор с 9.00 до 13.00
11. Амбулатория №3 с 9.00 до 12.00
30.04., 02.05., 09.05.2018 врач-терапевт участковый,
Городская больница №4 ст. Раевская
30.04. с 9.00 до 13.00 врач-терапевт участковый, врач-педиатр, медицинская сестра
Амбулатория №2
30.04, 02.05 с 9.00 до 12.00 врач-терапевт, медицинская сестра,
Городская больница №2 Абрау-Дюрсо
30.04, 01.05., 02.05, 09.05 с 9.00 до 13.00 врач-терапевт участковый, врач-педиатр, медицинская сестра