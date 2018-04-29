График работы лечебно-профилактических учреждений Новороссийска в праздничные дни

/Здоровье/

Детская стоматологическая поликлиника

01.05, 02.05, 9.05 с 09.00 до 15.36 зубной врач и медицинская сестра прием детей с острой болью каб. №3

2.Городская поликлиника №1

30.04, 02.05 с 8.00 до 12.00 врач-терапевт участковый, медицинская сестра, медицинский регистратор

3.Городская поликлиника №2

30.04.2018 с 9.00 до 15.00 врач-терапевт, врач-педиатр, медицинский регистратор

4.Городская поликлиника №3

30.04, 02.05, с 9.00 до 14.00 врач-терапевт, врач-педиатр, медицинская сестра, медицинский регистратор

5.Городская поликлиника №4

30.04.2018 с 9.00 до 12.00 врач-терапевт, процедурный кабинет, выписка рецептов

Городская поликлиника №5

30.04.2018 с 8.00 до 14.00 врач-терапевт, врач-педиатр, медицинские сестры

Городская поликлиника №6

30.04. 02.05.2018 с 9.00 до 13.00 врач общей практики, врач-педиатр, медицинская сестра

Стоматологическая поликлиника

30.04.2018 с 8.00 до 14.30 дежурный врач, медицинская сестра (при острых состояниях)

01.05.2018 с 8.00 до 14.30 дежурный врач, медицинская сестра (при острых состояниях)

09.05.2018 с 8.00 до 14.30 дежурный врач, медицинская сестра (при острых состояниях)

Городская поликлиника №7 (пос. Верхнебаканский)

30.04 с 9.00 до 12.00 врач-терапевт, медицинская сестра, врач-педиатр, медицинский регистратор

Детская городская поликлиника

30.04, 02.05 врач-педиатр, медицинская сестра, регистратор с 9.00 до 13.00

11. Амбулатория №3 с 9.00 до 12.00

30.04., 02.05., 09.05.2018 врач-терапевт участковый,

Городская больница №4 ст. Раевская

30.04. с 9.00 до 13.00 врач-терапевт участковый, врач-педиатр, медицинская сестра

Амбулатория №2

30.04, 02.05 с 9.00 до 12.00 врач-терапевт, медицинская сестра,

Городская больница №2 Абрау-Дюрсо

30.04, 01.05., 02.05, 09.05 с 9.00 до 13.00 врач-терапевт участковый, врач-педиатр, медицинская сестра