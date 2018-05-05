В «Три-З» выросла хирургическая активность

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Краснодар — «Три-З», самая крупная в России федеральная сеть современных офтальмологических центров1, фиксирует рост хирургической активности почти на 10% в 1 квартале 2018 года по отношению к аналогичному периоду 2017 года.

С начала года в клиниках выполнено более 8 000 офтальмологических операций. В группу компаний «Три-З» входят четыре клиники заботы о зрении в Краснодаре, Ессентуках, Перми, а также открытая в марте 2018 года клиника в Москве и 33 диагностических центра в семи регионах страны. В 1 квартале 2018 года специалисты клиник выполнили более 8 000 операций, из которых более 2 000 — операции по лазерной коррекции зрения. Лидером в этом сегменте стала клиника в Краснодаре, увеличив свои показатели на 14%.

Процедуры коррекции зрения направлены на решение проблем пациентов с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. В клиниках «Три-З» применяются все популярные методики, включая самую современную технологию в мире — ReLEx SMILE, а также имплантацию факичных интраокулярных линз (ФИОЛ), позволяющую вернуть зрение пациентам, которым противопоказана лазерная коррекция. Имплантация факичных интраокулярных линз применяется в особо сложных случаях: при высокой степени близорукости (до -30 диоптрий), тонкой и искривлённой роговице. Изготавливаются такие линзы индивидуально с учетом анатомических особенностей глаза пациента.

По итогам 1 квартала в клиниках «Три-З» всех регионов присутствия зафиксирован значительный рост витреоретинальных вмешательств – сложнейших операций на стекловидном теле и сетчатке: их число в клинике г. Краснодара увеличилось на 20%, в г. Перми – выросло вдвое, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. С 2018 года в клинике г. Ессентуки витреоретинальные операции проводит штатный офтальмохирург, что исключает необходимость ожидания, в 1 квартале уже выполнено более 70 операций. Амбулаторная витреоретинальная хирургия также представлена в новой клинике в г. Москве.

Витреоретинальная хирургия в «Три-З» проходит в амбулаторном режиме. Патологии сетчатки и стекловидного тела возникают преимущественно как осложнения различных общих и системных заболеваний, таких как сахарный диабет и гипертоническая болезнь, а также являются результатом травм органа зрения. Решением этих проблем в большинстве случаев может быть только витреоретинальная хирургия. В клиниках «Три-З» при хирургии центральных разрывов сетчатки глаза используется обогащенная тромбоцитами собственная плазма крови пациента, что является эффективной методикой оперативного лечения данной патологии.

В 1 квартале 2018 года детские отделения «Три-З» посетили около 7 000 пациентов. Более 60% детей приняли специалисты офтальмологических клиник в Краснодаре, Ессентуках и Перми. Количество пациентов, обратившихся за детской офтальмологической помощью в диагностические центры группы компаний «Три-З», также постоянно растет. В Пермском крае фиксируется увеличение показателей по этому направлению почти на 50%. В СКФО количество детских приемов в диагностических центрах с начала 2018 года выросло вдвое.

Источник: пресс-служба группы компаний «Три-З»